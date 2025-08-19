晴時多雲

籃球》台灣唯一男子代表！ 台藝主控王威翔獲邀參加柯瑞訓練營

2025/08/19 14:39

王威翔。（資料照，大專體總提供）王威翔。（資料照，大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣藝大上學年度在UBA以第6名作收，主控王威翔夏天入選世大運培訓隊成長不少，近期更獲邀參加NBA勇士球星柯瑞的訓練營，主帥葛記豪期待他歸隊後帶給團隊不同的化學效應。

台藝大前鋒喬納森畢業後投入職業賽場，112學年度新人王王威翔將升上大三，挑戰率領球隊重返四強，近期與WSBL電信隊的張家瑄一同獲邀參加在中國重慶舉辦的柯瑞訓練營，近距離一睹這位傳奇射手的風采。

葛記豪表示，球隊知道這個訓練營的資訊後，就鼓勵王威翔爭取這個機會，也很高興子弟兵最終能受邀參加。葛記豪提到，王威翔這個夏天入選世大運培訓隊，與游艾喆、宋昕澔等人對位成長不少，「他跟著世大運隊練了3個月，訓練強度很高，其實他算是受惠者，在佛光盃幾場替補上場也打得不錯。」

葛記豪指出，王威翔這個暑假迎來飛躍式成長，除對抗性提升，控場能力也更沈穩，期待他歸隊後可以為球隊帶來不同的化學效應，「最近三分外線命中率也滿不錯的，希望他看完柯瑞後變得更準。」

台灣藝大本週參加北市大盃，一哥王威翔缺陣，徐堂琪也受傷無法上場，也讓新人有更多磨練機會，今靠大一新生張劭安末節倒數37秒的逆轉3分球，以80：76擊敗台灣師大。

