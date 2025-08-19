晴時多雲

中職》12強奪冠功臣林立捲嘴砲桃色風波 控女同學前夫恐嚇取財敗訴

2025/08/19 15:01

林立。（資料照，記者林正堃攝）林立。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕中華職棒樂天桃猿隊隊長林立是去年台灣隊獲2024年世界12強棒球賽奪冠功臣之一，光榮背後卻傳出於去年12強賽事期間因與大學時邱姓女子私訊聊天打嘴砲，對話內容被邱女前夫何姓男子截圖，今年初雙方約在台北市內湖星巴克咖啡廳談判，林立認為遭對方恐嚇索取250萬元封口費而對何男提告；案經桃園地檢署偵辦，檢察官認為證據未發現其他證明何男有對林立恐嚇或有恐嚇取財之積極事證，近日偵結將何男以不起訴處分。

2024年世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）由我國、墨西哥及日本於2024年11月9日到11月24日間共同舉辦，林立當時參賽是球隊奪冠功臣之一。檢方調查，此案緣於2024年11月15日12強賽事期間，林立的大學女同學邱女以通訊軟體LINE傳送訊息聯繫搭訕，雙方談論賽事賽程、訓練狀況、生活管理等比賽情形，林立一度邀約邱女見面聊天，女方回稱：「拐我去飯店。」林立回說：「哈哈妳在那邊，會腿軟的！」等語。

事後與邱女離婚後仍同住有夫妻事實的何男從雙方共同使用的平板電腦發現邱女與林立的曖昧對話，且其中諸多私訊已被邱女刪除，邱男從未刪除的訊息中還看到林立曾提醒邱女「要記得刪除對話」的內容，當下截圖取證，之後以社群軟體Instagram傳送對話紀錄截圖給林立，並以文字傳送「你沒給我一個交代、你自己看著辦」、「我得不到一個滿意的結果，大家都要上報」、「下週我會去電視台一趟」、「你要講就在我去之前吧」等語。

林立為此與何男於去年11月30日下午約在台北市內湖星巴克咖啡見面談判，林立指控何對他恐嚇索取250萬元。檢方開庭調查時，何男指稱他並沒有向林立索討金錢，只有要求林立道歉、給個說法，是對方自己提到可以用錢解決，過程中他曾罵林立「二百五」，絕非是向對方索討250萬元；林立也在偵查庭中證稱何男確實沒有主動提及金錢賠償，但何男曾出示其與邱女通訊軟體「這次比賽有獎金，要不然跟他拿錢」對話，因此認為遭恐嚇取財。

檢方調查相關證據並未發現何男有任何提及金錢賠償，且無其他證據顯示何男有恐嚇取財犯行，雙方在偵查中各說各話，基於罪疑唯輕、應採有利於被告之認定法理，偵結將何男以不起訴處分。

