MLB》防守瑕疵讓道奇輸墊底洛磯 傳赫南德茲與教頭、高層開會深談

〔體育中心／綜合報導〕道奇右外野手「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）今天在防守端出現瑕疵，讓道奇最後以3比4敗給全大聯盟墊底的洛磯。根據《洛杉磯時報》報導，T.赫南德茲賽後與貝茲（Mookie Betts）、道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）、球隊總裁佛里德曼（Andrew Friedman）開會深談。

洛磯第3局無人出局攻占一壘，多伊爾（Brenton Doyle）敲右外野安打，T.赫南德茲傳向三壘嘗試阻殺跑者卻沒抓到，還讓敲安的多伊爾上到二壘，形成無人出局二、三壘有人的局面。接著利特爾（Ryan Ritter）敲適時安打為洛磯攻進2分追平。

對於T.赫南德茲的守備瑕疵，羅伯斯賽後直言，「我不確定那一球你是否有抓到出局機會，但不該是二、三壘有人的局面，所以那支安打直接讓2分回來了。」

9局下洛磯打者托瓦（Ezequiel Tovar）敲右外野飛球，T.赫南德茲嘗試要接飛球卻無法接到，讓對手跑出二壘安打。接著伯納貝爾（Warming Bernabel）敲再見安打，幫助洛磯中斷跨季對戰道奇10連敗的紀錄。

《洛杉磯時報》指出，讓貝茲回到右外野、並讓T.赫南德茲回到左外野，取代打擊率僅1成90的康佛托（Michael Conforto），或許是羅伯斯表達不滿的一種方式。羅伯斯說，「防守是季後賽和贏球的重要一部分，他（指T.赫南德茲）必須繼續變得更好。」

