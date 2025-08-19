MLB》大谷翔平暴力安差點爆頭對手！美媒嚇壞：你不會想...（影音）

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對洛磯，第2打席從先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）手中敲出強勁安打，甚至一度差點直擊弗里蘭頭部，也讓洛磯轉播單位嚇壞。

大谷翔平首局首打席就暴力狙擊弗里蘭，敲出右外野平飛安打，擊球初速高達110.9英哩。2局上大谷再度從弗里蘭手中敲安，不過這回情況險象環生，小白球以初速106.5英哩直朝弗里蘭頭部而去，所幸弗里蘭及時閃過這球，避免悲劇發生。

Shohei Ohtani NEARLY KILLED Colorado Rockies pitcher Kyle Freeland with his RBI single pic.twitter.com/6ut6Alm4uj — js9innings （@js9inningsmedia） August 19, 2025

洛磯資深主播古德曼（Drew Goodman）也被大谷的暴力安打嚇壞，隨後補充：「有一點可以肯定的是，雖然比賽才進行到第2局，但你真的不會想再把球投到大谷能攻擊的地方，他實在太不尋常了！」

擔任球評的前洛磯外野手史比伯斯（Ryan Spilborghs）也直言：「大谷的打擊熱區實在太大了！看看這球最後離Kyle有多近，這球擊球初速超過106英哩，真的很驚人！」

