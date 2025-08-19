MLB》道奇敗給爐主洛磯寫不名譽巧合紀錄！美媒批比遭天使橫掃丟臉

道奇遭洛磯再見安，中止跨季10連勝。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕日前剛橫掃教士重新奪回國聯西區龍頭的衛冕軍道奇，今天卻遭到全大聯盟戰績最爛的洛磯再見安打輸球，遭美媒痛批簡直比被天使隊橫掃還要丟臉。

道奇今天來到號稱「打者天堂」的庫爾斯球場（Coors Field），然而全隊狂吞12次三振，加上右外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）在3局下與9局下都發生守備瑕疵，最終道奇遭到伯納貝爾（Warming Bernabel）敲再見安打，道奇也中斷跨季對洛磯10連勝紀錄。

洛磯先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）因手指起水泡僅投4局就退場，但仍繳出4局6K失2分的不俗成績單。上一次道奇在庫爾斯球場狂吞12次三振，已經是在2023年美國時間6月28日，當時道奇以8：9輸球，而洛磯先發投手恰好也是弗里蘭，那天他主投5局失6分，但飆出7次三振。

道奇作家哈里斯（Blake Harris）賽後連續痛批，赫南德茲的守備瑕疵毫無藉口，今年球季都不該讓他再守右外野，更直言這場敗仗比上星期遭到天使橫掃還要丟臉，「你們剛（對教士）打出本季最出色的系列戰，結果接著面對全棒球界最爛球隊卻大挫屎！」

今天提前退場佛里蘭賽後強調，洛磯中止對道奇10連敗，自己並沒有太與眾不同的感受，「過去10年來，我們很瞭解道奇這支球隊。能贏道奇對我來說是有些特別，但沒什麼太大差異，雖然他們面對我們的數據大多占上風，但這個系列賽我們就繼續努力，希望能贏下來。」

弗里蘭。（法新社）

