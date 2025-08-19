晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇敗給爐主洛磯寫不名譽巧合紀錄！美媒批比遭天使橫掃丟臉

2025/08/19 16:33

道奇遭洛磯再見安，中止跨季10連勝。（路透）道奇遭洛磯再見安，中止跨季10連勝。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕日前剛橫掃教士重新奪回國聯西區龍頭的衛冕軍道奇，今天卻遭到全大聯盟戰績最爛的洛磯再見安打輸球，遭美媒痛批簡直比被天使隊橫掃還要丟臉。

道奇今天來到號稱「打者天堂」的庫爾斯球場（Coors Field），然而全隊狂吞12次三振，加上右外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）在3局下與9局下都發生守備瑕疵，最終道奇遭到伯納貝爾（Warming Bernabel）敲再見安打，道奇也中斷跨季對洛磯10連勝紀錄。

洛磯先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）因手指起水泡僅投4局就退場，但仍繳出4局6K失2分的不俗成績單。上一次道奇在庫爾斯球場狂吞12次三振，已經是在2023年美國時間6月28日，當時道奇以8：9輸球，而洛磯先發投手恰好也是弗里蘭，那天他主投5局失6分，但飆出7次三振。

道奇作家哈里斯（Blake Harris）賽後連續痛批，赫南德茲的守備瑕疵毫無藉口，今年球季都不該讓他再守右外野，更直言這場敗仗比上星期遭到天使橫掃還要丟臉，「你們剛（對教士）打出本季最出色的系列戰，結果接著面對全棒球界最爛球隊卻大挫屎！」

今天提前退場佛里蘭賽後強調，洛磯中止對道奇10連敗，自己並沒有太與眾不同的感受，「過去10年來，我們很瞭解道奇這支球隊。能贏道奇對我來說是有些特別，但沒什麼太大差異，雖然他們面對我們的數據大多占上風，但這個系列賽我們就繼續努力，希望能贏下來。」

弗里蘭。（法新社）弗里蘭。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中