北市大盃》關鍵三分彈助台藝大逆轉 張劭安換個環境重新出發

2025/08/19 15:27

張劭安面對台灣師大飆進關鍵三分彈。（北市大盃提供）張劭安面對台灣師大飆進關鍵三分彈。（北市大盃提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣藝大今在北市大盃籃球邀請賽靠生力軍張劭安末節倒數37秒的逆轉3分彈，以80：76擊敗台灣師大，這位從台體大轉戰來此的好手盼在新球隊努力帶來貢獻。

台藝大前鋒喬納森畢業後投入職業賽場，112學年度新人王王威翔將升上大三，新賽季也迎來5位新生，包括從台灣體大降轉來此的張劭安、查理、邱泓愷、鄭維佑和秦康傑。

張劭安今攻下全隊最高24分，是台藝逆轉勝的功臣，葛記豪對他有不少的期待，他透露，張劭安自三重商工畢業時就對他有興趣，如今順利納入麾下也是一種緣份。

暑假因為主控王威翔跟著世大運隊培訓，葛記豪也讓張劭安代班控球，「他如果也能打一號位也是優勢，暑假就讓他磨練，一開始會因此失去攻擊火力，但這幾場手感有慢慢回來，新賽季應該還是以二號位為主，彌補喬納森離隊的火力。」

張劭安指出，休賽季台體大有不少隊友轉學，在高中教練建議下來到台藝，認為台藝在UBA舞台是極具競爭力的球隊，未來更有機會能挑戰職業舞台，新賽季希望能達到教練賦予的任務。

台藝另一新血是來自光復高中的後衛邱泓愷，今外線4投0中只拿4分，但葛記豪指出，邱泓愷此役正負值是全隊最高，「他的速度很快、防守很棒，讓我們的二號位有更多可用之兵。」

葛記豪指出，陣中除王威翔外，沒有太多切入具侵略性的好手，邱泓愷的到來有望減輕王威翔的負擔。葛記豪認為。在邱泓愷、張劭安加入後，球隊新學年度在攻擊火力上更加平均。

張劭安面對台灣師大飆進關鍵三分彈。（北市大盃提供）

張劭安。（北市大盃提供）張劭安。（北市大盃提供）

邱泓愷。（北市大盃提供）邱泓愷。（北市大盃提供）

葛記豪。（北市大盃提供）葛記豪。（北市大盃提供）

