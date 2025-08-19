中職》前大聯盟左投Caleb Baragar壓線加盟樂天桃猿 預計20日抵台

前大聯盟左投Caleb Baragar壓線加盟樂天桃猿。（樂天提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今日正式宣布，31歲美國籍左投Caleb Baragar加盟，補強本季外援投手戰力，預計將於8月20日晚間抵達台灣。

Caleb Baragar身高190公分，左投左打，出身於美國職棒舊金山巨人隊體系，並曾於2020年至2021年間登上美國職棒大聯，共出賽49場，繳出7勝2敗、防禦率2.78的成績。近年活躍於美職3A與墨西哥聯盟，2025年效力墨西哥聯盟提華納公牛隊（Tijuana Toros），以主力先發投手身分出賽11場拿下5勝0敗的戰績，上週六結束墨聯季後賽後，便隨即啟程來台報到。

請繼續往下閱讀...

副領隊沈鈺傑表示，Caleb Baragar擁有大聯盟經驗與穩定的投球表現，三振能力出色，這次來台前才完成墨聯賽事，狀況維持良好，相信能迅速融入球隊，成為下半季即戰力。

樂天、統一獅原本分別接洽史蒂芬斯、Caleb Baragar，Caleb Baragar因為母隊要打季後賽不願放人，樂天因為預算被統一加碼簽下史蒂芬斯，如今Caleb Baragar的母隊在季後賽遭淘汰，變成樂天趕在｢831大限」壓線階段簽下Caleb Baragar，這兩位洋投終究相繼來到台灣。

前大聯盟左投Caleb Baragar壓線加盟樂天桃猿。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法