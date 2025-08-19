晴時多雲

U15亞洲盃》不讓日本隊太早拿「扣倒」分！菲律賓隊力撐6局才吞敗

2025/08/19 15:42

菲律賓隊。（大會提供）菲律賓隊。（大會提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕U15亞洲盃青少棒B組大勢底定，日本隊和菲律賓隊今天賽前就已各拿2勝攜手晉級，今天雙方交手結果攸關超級循環賽戰績。實力有段落差的菲律賓隊，雖然首局遭打進5分、打完3局0:9落後，但日本隊遲遲攻不下能提前結束比賽的第10分，菲律賓隊撐到6局，才以0:10輸球提前結束比賽。

日本隊先發投手梅村全、中繼岡田宗一郎各投2局、各3次三振，受制於日本隊投手群壓制，菲律賓隊幾度上壘都靠保送，幾乎沒有攻勢。

但在守備端，游擊手蒙特雷（Charles Darwin Monterey）、二壘手維斯波（Arken Vispo）不時都有美技，4、5兩局都沒再讓日本隊拿分，5局下，日本隊長丹羽裕聖敲安後一度攻佔二壘，但後續仍無功而返。

蒙特雷守備端有亮點，6局上還從畠山颯志手中敲安，是團隊首支安打，不過沒能拿下分數。

6局下，中繼已超過1局的馬阿拉（Jerwyn Maala）面對首位打者投出保送，但隨後三振駒勇佑，也是菲律賓隊投手群此役首度投出三振。不過，馬阿拉隨後投出暴投，1出局二三壘有人狀況下，日本隊中島辰徳敲出另類再見安打。

菲律賓隊外野回傳頗具準度，但未能讓日本隊跑者出局。（大會提供）菲律賓隊外野回傳頗具準度，但未能讓日本隊跑者出局。（大會提供）

蒙特雷（Charles Darwin Monterey）。（大會提供）蒙特雷（Charles Darwin Monterey）。（大會提供）

