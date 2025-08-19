U15亞洲盃》從日本隊手中敲團隊唯一安打 菲律賓游擊手蒙特雷超開心

菲律賓隊游擊手蒙特雷（Charles Darwin Monterey）。（大會提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕U15亞洲盃青少棒B組預賽，賽前同樣2勝的日本隊和菲律賓隊今午場交手，菲律賓隊前3局就落後9分，但未讓日本隊再持續搶分，鏖戰到6局才0:10不敵對手。

菲律賓隊游擊手蒙特雷（Charles Darwin Monterey），守備上屢屢有貢獻，3局差點有機會敲團隊首安，但被日本隊右外野手「9傳3」刺殺在一壘，令他頗懊惱。蒙特雷6局上把握另一次機會，從畠山颯志手中敲安，是團隊首支安打。

菲律賓隊總教練希門尼斯（Ricardo Jimenez）賽前透露，這批青少棒選手都是重點栽培對象。而對於蒙特雷，希門尼斯評價也高：「他是我心目中最好的選手，很懂得怎麼玩球。」

蒙特雷透露，他8歲開始打棒球，平時加入俱樂部性質隊伍，除了棒球也參與籃球運動。

今天面對強敵敲安，蒙特雷說：「日本隊幾乎是亞洲頂尖隊伍，面對他們其實有點害怕，但打安打很開心。」之後複賽要面對台灣隊與南韓隊，蒙特雷害羞笑說，雖不知能否打安打，但他保持信心。

