晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U15亞洲盃》從日本隊手中敲團隊唯一安打 菲律賓游擊手蒙特雷超開心

2025/08/19 15:56

菲律賓隊游擊手蒙特雷（Charles Darwin Monterey）。（大會提供）菲律賓隊游擊手蒙特雷（Charles Darwin Monterey）。（大會提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕U15亞洲盃青少棒B組預賽，賽前同樣2勝的日本隊和菲律賓隊今午場交手，菲律賓隊前3局就落後9分，但未讓日本隊再持續搶分，鏖戰到6局才0:10不敵對手。

菲律賓隊游擊手蒙特雷（Charles Darwin Monterey），守備上屢屢有貢獻，3局差點有機會敲團隊首安，但被日本隊右外野手「9傳3」刺殺在一壘，令他頗懊惱。蒙特雷6局上把握另一次機會，從畠山颯志手中敲安，是團隊首支安打。

菲律賓隊總教練希門尼斯（Ricardo Jimenez）賽前透露，這批青少棒選手都是重點栽培對象。而對於蒙特雷，希門尼斯評價也高：「他是我心目中最好的選手，很懂得怎麼玩球。」

蒙特雷透露，他8歲開始打棒球，平時加入俱樂部性質隊伍，除了棒球也參與籃球運動。

今天面對強敵敲安，蒙特雷說：「日本隊幾乎是亞洲頂尖隊伍，面對他們其實有點害怕，但打安打很開心。」之後複賽要面對台灣隊與南韓隊，蒙特雷害羞笑說，雖不知能否打安打，但他保持信心。

菲律賓隊游擊手蒙特雷（Charles Darwin Monterey）。（大會提供菲律賓隊游擊手蒙特雷（Charles Darwin Monterey）。（大會提供

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中