MiLB》台灣新星林維恩升高A大展K功！外媒：明年先發對日本不意外

〔體育中心/綜合報導〕效力運動家高階1A的台灣19歲新星左投林維恩，今年從1A升上高A後三振功力依舊，上一站後援3局飆5K無失分，還獲得轉播單位盛讚。有外國媒體更直呼，明年要是看見林維恩在經典賽先發對決日本，一點也不意外。

林維恩在今年季前就曾代表台灣參加第六屆世界棒球經典賽資格賽，開季後表現也相當出色，在1A出賽13場有10場先發，拿下1勝4敗，防禦率3.96，50局投球狂飆69次三振，K/9值高達12.42，也在6月底與台灣隊友沙子宸一起升上高A。

升上高A的林維恩也擠進運動家農場前30名新秀榜單（最新排名為22名），三振能力也繼續大放異彩，出賽8場有1場先發，拿下2勝1敗，防禦率3.18，22.2局飆出31K，K/9值12.31，被打擊率僅0.145。日前林維恩面對紅人高A後援登板，投3局飆5K只被敲1安，另轉播單位直呼：「這傢伙才19歲！」

時常關注棒球國際賽事與球員的記者杜達（Jeff Duda）也看到林維恩的出色表現，近日在X上發文表示：「林維恩升上高A後投22.2局，防禦率3.18、送出31次三振，今年才19歲。如果明年3月在東京巨蛋看到他替台灣先發對上日本，我一點都不意外。」

第六屆世界棒球經典賽（WBC）即將於明年3月盛大開打，台灣與日本、南韓、澳洲、捷克分在C組，小組賽將於東京巨蛋舉行，取前2名晉級複賽，屆時將移師大聯盟馬林魚隊主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）。

