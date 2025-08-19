晴時多雲

羽球排名賽》歷經5次失敗！邱啓睿拜師李洋 攜手邱紹華奪甲組資格

2025/08/19 16:43

邱啓睿（左）拜師李洋（中） 攜手邱紹華（左2）奪甲組資格（邱啓睿提供）邱啓睿（左）拜師李洋（中） 攜手邱紹華（左2）奪甲組資格（邱啓睿提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕2025年第二次全國羽球排名賽今在台北體育館落幕，壓軸最終日場乙組男雙冠軍賽，邱啓睿／邱紹華以21：23、21：19、21：6逆轉胡鎮顯／李彥劭，霸氣拿下冠軍，並終於取得甲組選手資格。

按羽協規定，乙組單打前4名、雙打3名將晉升成甲組選手，而邱啓睿／邱紹華在4強以21：15、21：18打敗蔡程瀚／莊宇傑，就拿到入手甲組資格，贏球當下，兩屆奧運金牌的教練李洋振奮程度不輸兩位選手，「感覺好像是我升甲組！」

曾為U17國手的邱啓睿目前就讀彰師大，高中時期就跟邱紹華開始搭檔，只是兩人屢次衝擊甲組資格都失敗，邱啓睿說，拚甲組大概有4年，如果算拿到的獎狀總共有5張，直到這次第6張才拿到甲組資格。

邱啓睿還有一個不為人知的奮鬥故事，他今年1月乙組男雙8強止步後，他其實就打算放棄，但在家人鼓勵下以及多次失敗的不甘心，他就鼓起勇氣打電話給李洋「拜師學藝」。

其實，李洋接到這通電話後就感受到邱啓睿的決心，首要條件是邱啓睿必須按表操課，邱啓睿在國體大修學分，如此一來能週一到週四專注訓練，週五回到彰師大上課。李洋表示，「他都有這樣想拚，我當教練的人還不幫忙他嗎？」

邱啓睿開始隨李洋訓練後，在訓練上投入相當多心力，李洋也大讚他真的進步很多，而邱啓睿透露，「我告訴自己這可能也是最後一次，如今終於圓夢成為甲組選手，這真的是當一個選手的里程碑，也真的很感謝李洋學長的幫忙。」

李洋認真指導選手（邱啓睿提供）李洋認真指導選手（邱啓睿提供）

