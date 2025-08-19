晴時多雲

桌球

桌球》最新世界排名出爐!林昀儒維持平盤 17歲洪敬愷創生涯最佳

2025/08/19 16:44

17歲小將洪敬愷世界排名創生涯最佳。（取自WTT官網）17歲小將洪敬愷世界排名創生涯最佳。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第34週世界排名，台灣一哥林昀儒仍居第11，台灣一姐鄭怡靜則從12名下滑至14名；上週在永珍支線賽闖進男單4強的17歲小將洪敬愷則來到生涯最佳的123名。

日本一哥張本智和上週奪下橫濱冠軍賽冠軍後，總分達到6000分，超越巴西名將卡德拉諾躍居第3，僅次於中國的林詩棟、王楚欽，王楚欽在1站賦零取消後，恢復8站有效積分，總分8925分僅落後林詩棟50分，世界球王隨時可能易主。

林昀儒總積分2275穩居11名，高承睿27名、馮翊新48名也都沒變動，其他台灣球員排名都下跌，廖振珽70名、郭冠宏79名、張佑安80名、黃彥誠85名。洪敬愷在永珍支線賽獲得45分積分，排名從134上升至123名，林彥均也上升4名成為127，雙雙寫下個人最佳。

女子組方面，中國女將石洵瑤在橫濱冠軍賽闖進4強，排名從15上升至12，鄭怡靜也被擠到14名。其他台灣女將也都小跌1名，黃怡樺36名、葉伊恬63名、李昱諄67名、簡彤娟71名。

18歲台裔美籍小將陳伊依在美國斯波坎支線賽第二站挺進4強，世界排名從97名晉升至生涯最佳的85名。上週在永珍支線賽闖進女單4強的國泰小將巫嘉恩、陳佳宜也頗有斬獲，巫嘉恩上漲58名來到164名，削球手陳佳宜更一口氣狂升212名，成為230名。

