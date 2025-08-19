晴時多雲

羽球世錦賽》力拚衛冕最大敵人不在籤表內 安洗瑩沉著背後的完美主義

2025/08/19 17:34

安洗瑩。（取自BWF官網）安洗瑩。（取自BWF官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界羽球錦標賽將於8月25日至31日於法國巴黎開打，23歲南韓球后安洗瑩膝傷無礙後，將全力爭取衛冕，年僅23歲就嶄獲許多榮譽與獎項的她，坦言本屆賽會最大的威脅，不在籤表當中。

安洗瑩先前在超級1000系列中國公開賽4強戰打到次局退賽，所幸回國檢查後沒有大礙。如今世錦賽首輪將碰上世界排名101的同齡法國女將拉索（Clara Lassaux），安洗瑩受訪坦言：「所有的對手對我來說都是威脅，但實際上，最大的敵人還是我自己。」

雖然安洗瑩在場上總是帶給球迷沉著、冷靜、信心滿滿的印象，但在這樣平靜的外表下，隱藏的卻是一位完美主義者，「我確實會感到緊張，也承受巨大的壓力，但我盡可能不表現出來。學習如何去與這些情緒共處、甚至享受其中，都是過程的一部分。」

對於膝傷，安洗瑩強調自己復原情況良好，也能跟得上高強度訓練，狀況已經接近百分之百。而在本屆世錦賽，安洗瑩同區包含老對手東宗（Gregoria Mariska Tunjung）、李文珊與南韓隊友沈有振，然而對安洗瑩而言，名字不是重點，「世錦賽沒有任何一場能掉以輕心，我必須每場上緊發條去面對。」

巴黎對安洗瑩來說意義非凡，去年她在這裡奪下奧運金牌與法國公開賽冠軍，但她表示，「過去的成功不代表今年的成功，我只想拿出自己準備的最佳表現，成果自然會隨之而來。」儘管今年已經囊括6冠，但安洗瑩說，年初的自己只是盡量去享受比賽，但隨時間推移，自己也變得更渴望勝利，也有更多期待。

