MLB》小孩不會說謊？ 威廉波特小球員直言史上最貴索托「過譽了」

〔體育中心/綜合報導〕昨天水手與大都會在威廉波特舉行大聯盟少棒聯盟經典賽，賽前一位代表加拿大的男孩Misha Lee受訪時，直言當今大聯盟身價最高的明星強打索托（Juan Soto）「過譽」，引起球迷熱議。

美國知名棒球網紅「JomBoy」在社群貼出一段影片，記者首先訪問一位澳洲隊小朋友，問他想獲得哪位球員的簽名或合照，這名澳洲隊選手回答「索托」。

隨後麥克風轉到另一位小選手、加拿大隊的投手兼一壘手Misha Lee，記者問及索托是否在他的名單上，想不到Misha Lee直言：「呃，他有點過譽了。」讓記者措手不及，後續Misha Lee表示他喜歡的球員是水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）。

Misha Lee認為索托「過譽」的影片，在網路掀起熱議，球迷紛紛笑說：「他是誠實的」、「連小孩也知道」、「孩子不會說謊」、「這孩子懂球」。

26歲的索托在休賽季以15年7.65億美元加盟大都會，創下史上最大約紀錄，他本季已出賽122場，繳出30轟、71分打點，跑出20盜，打擊率0.251、OPS為0.880。

“Eh he’s kind of overrated.”



This Little Leaguer had no interest in meeting Juan Soto pic.twitter.com/ttW60qYBZm — Jomboy Media （@JomboyMedia） August 18, 2025

