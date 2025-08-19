桃園珍珠海岸國際音樂節 NBA超級球星Kawhi Leonard、Karl-Anthony Towns首度來台

2025桃園珍珠海岸國際音樂節將於29~31日於竹圍漁港舉行，今年邀請兩位NBA超級球星Kawhi Leonard與Karl-Anthony Towns首度來台與粉絲互動。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕2025桃園珍珠海岸國際音樂節將於29至31日於竹圍漁港舉行，今年音樂節還邀請兩位NBA超級球星Kawhi Leonard與Karl-Anthony Towns首度來台與粉絲互動，還安排「海岸雙星Show」籃球表演賽，引爆現場熱情；另音樂節邀請動力火車到全球人氣韓團KARD、本土天團玖壹壹，提供搖滾、K-POP到流行音樂音樂饗宴；主辦單位今舉行記者會，邀請全台民眾熱情參與。

另在南岸廣場「築夢世界」舞台由「鐵玫瑰熱音賞」與「LALAI原民音樂人PK大賽」攜手打造原住民音樂與獨特音樂風格，此外金音獎最佳樂團「四分衛」、金曲最佳樂團「董事長樂團」、金曲獎最佳原住民歌手「姑慕‧巴紹」都會擔任表演嘉賓；詳情可至2025桃園珍珠海岸國際音樂節官網查詢 https//:tpcmf.tycg.gov.tw。

民眾可搭乘機捷至A11站，轉乘免費接駁車直達會場；或由桃園火車站「今日飯店站」搭乘5016、5022、5022A等路線至「竹圍站」下車步行約10分鐘即可抵達，相關資訊可上桃園公車動態資訊系統查詢（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/）。

市長張善政表示，今年邀請美國職籃NBA的兩位重量級球星首次來台非常難得，除「海岸雙星Show」籃球表演外，週六在桃園巨蛋有場售票比賽，已經引發球迷克熱烈關注，也歡迎全國民眾來桃園引爆對籃球、音樂的熱情。

