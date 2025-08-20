晴時多雲

MLB》讚台灣強投陳偉殷寶刀未老 馬查多：他看起來還能投！（影音）

2025/08/20 06:55

陳偉殷（左）與馬查多（中），圖右為哈迪（J.J. Hardy）。陳偉殷（左）與馬查多（中），圖右為哈迪（J.J. Hardy）。

〔體育中心/綜合報導〕現效力教士的33歲明星三壘手馬查多（Manny Machado）生涯從金鶯起步，曾和現年40歲的台灣強投陳偉殷當隊友。近日受訪回憶自己的大聯盟初登場，馬查多談起陳偉殷時，透露兩人不久前才相遇，還稱讚陳偉殷寶刀未老。

馬查多在2010年大聯盟選秀以探花之姿被金鶯相中，2012年台灣時間8月10日迎來初登場，面對皇家擔任先發第9棒三壘手，單場4打數2安打，不過最終金鶯以2：8不敵皇家。

日前教士在道奇主場進行系列賽，馬查多接受知名棒球頻道「Bat Boys」的招牌「生涯初登場先發陣容」訪問，聊到先發投手時，馬查多表示他不記得了，主持人提醒是左投，馬查多開始猜測：「是沃夫（Randy Wolf）？布里頓（Zack Britton）？我只記得我們那天輸很慘，所以應該有人被打爆了。」

馬查多接著繼續說出更多名字，「馬祖茲（Brian Matusz）？不是陳偉殷吧？」主持人表示就是陳偉殷，馬查多笑著透露：「我最近才遇到他，他就住在離這裡（道奇體育場）45分鐘車程的地方，他在NewPort（Newport Beach，又稱新港攤、紐波特海灘）附近，剛好下來教士主場。」

馬查多直呼：「我很久沒看到他了，上次看到他是他還在馬林魚，我和他對決的時候。」睽違多年再次見到這位台灣老戰友，馬查多笑說：「他看起來保養得很好，感覺還能投啊！」

陳偉殷在馬查多初登場那天先發對皇家，主投4.2局失7分，吞下該季第7敗。陳偉殷最後一次在大聯盟登板是2019年9月29日，他在2020年重返日職加盟阪神，2024年在美國獨立聯盟完成職棒生涯最後一個賽季後，於今年3月宣布退休。

