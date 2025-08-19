晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》新洋投抵台後註銷霸鉧德？古久保健二：請大家自行想像

2025/08/19 18:00

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿總教練古久保健二。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天宣布，簽下31歲美籍左投Caleb Baragar，若按計畫讓他在一軍出賽，勢必要註銷現有4位洋投其中一人，可能的選項是月初降二軍的霸鉧德，總教練古久保健二表示，後續會發生什麼事很難說，就讓大家自己去想像。

Caleb Baragar曾於2020-21年在大聯盟出賽49場，戰績7勝2敗2救援、防禦率2.78，今年在墨西哥聯盟出賽11場都是先發，戰績5勝0敗、防禦率3.59，古久保指出，已經看過他的投球影片，覺得是控球不錯的投手，球種也很豐富，期待加入後能為球隊帶來新的刺激。

Caleb Baragar預計明天抵台，鑒於距離「831大限」剩下不到兩週，預期樂天會直接註冊他，屆時現有4位洋投必須註銷1位，霸鉧德下二軍前先發2場共投8局失6分，被認為是可能人選，古久保只表示，對於註銷的選擇，還是要看成績，教練團還要再開會。

波賽樂15日剛交出6.2局無失分的優質先發，近2場出賽都拿勝投，共投11.1局僅失1分，古久保認為，要在兩週內對洋將作出取捨確實很倉促，但波賽樂最近表現穩定，一軍洋投沒有調動的必要，就由球團與教練團去討論，決定最好的方式。

