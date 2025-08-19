晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

拳擊》日本奧運銅牌來台踢館！台北城市盃邀請賽登場 吳詩儀擔任代言人

2025/08/19 18:13

台北城市盃邀請賽登場，吳詩儀擔任代言人。（台北市體育局提供）台北城市盃邀請賽登場，吳詩儀擔任代言人。（台北市體育局提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025臺北城市盃拳擊邀請賽8月19至22日在臺北體育館登場，今年共有包括臺北市16支城市隊伍將近百人參賽，大會今年邀請2024 巴黎奧運拳擊銅牌得主吳詩儀擔任本屆賽事的代言人。

近幾年臺灣拳壇英雄備出，去年巴黎奧運臺灣還獲得所有運動項目中最佳的1金2銅的成績，讓臺灣拳擊備受矚目，大會力邀巴黎奧運拳擊銅牌得主吳詩儀，擔任本屆臺北城市盃拳擊邀請賽代言人。

吳詩儀8月底將赴英國利物浦參加世錦賽，今從國訓趕到台北參加記者會，她說：「除了我自己就是臺北市選手之外，我覺得城市盃是一個很棒的比賽，特別是對於那些即將站上國際擂台要跟國外選手對抗的一個很好的比賽經驗，我印象中，我當時參加城市盃時才剛到成人組，決賽中還輸給泰國選手只獲得銀牌，但卻對我的國際賽有一個很好的起步，這也是我一定要來力挺這個比賽的原因，也希望更多拳迷進場來為選手加油。」

今年臺北城市盃拳擊邀請賽參賽選手年齡限定在19歲至40歲，參賽的國外隊伍包括澳門、香港、新加坡、曼谷、宿霧、東京、名古屋、首爾、龍仁市、胡拉馬巴德市，國內則有地主臺北市、新北市、桃園市、新竹市、高雄市和屏東縣等隊伍參賽。

上屆全運和全大運都拿下金牌的張家薰今年將代表地主臺北市代表隊參賽，她以靈活的步伐與精準的出拳著稱，這次力拚后冠；此外，WBC亞洲職業拳王 邱正將代表桃園縣代表隊參加55公斤量級，首度在城市盃中登場。

國外隊伍同樣來勢洶洶，東京隊實力最堅強，26歲女子選手並木月海曾代表日本參加2020年東京奧運獲得女子51公斤級銅牌；23歲男子選手原田周大不僅是2023年杭州亞運男子拳擊57公斤級銀牌，也是去年巴黎奧運國手。

台北城市盃邀請賽登場，吳詩儀擔任代言人。（台北市體育局提供）台北城市盃邀請賽登場，吳詩儀擔任代言人。（台北市體育局提供）

台北城市盃邀請賽登場，吳詩儀擔任代言人。（台北市體育局提供）台北城市盃邀請賽登場，吳詩儀擔任代言人。（台北市體育局提供）

台北城市盃邀請賽登場，吳詩儀擔任代言人。（台北市體育局提供）台北城市盃邀請賽登場，吳詩儀擔任代言人。（台北市體育局提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中