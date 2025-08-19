晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》樂天桃猿三天內簽下新洋投 沈鈺傑：只是時機點剛好

2025/08/19 18:26

樂天桃猿副領隊沈鈺傑。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿副領隊沈鈺傑。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天宣布，簽下31歲美國籍左投Caleb Baragar，明天晚上就會抵台，副領隊沈鈺傑表示，從接觸到簽約僅花3天，只是時機點剛好，感謝團隊的共同努力。

沈鈺傑指出，Caleb Baragar是三振型左投，一直在球隊的觀察名單裡，8月13日還在墨西哥聯盟打季後賽，因為所屬球隊在上週六輸掉，確定被淘汰無法晉級第二輪，前天（週日）他馬上與對方搭上線，雙方很快在昨天（週一）完成簽約。

沈鈺傑表示，還有中職球隊也想簽Caleb Baragar，當時他要打季後賽，不但個人表達婉拒，母隊也不願意放人，最後被樂天簽下只是時機點剛好，雙方也正常洽談，「我們有跟他說，時間蠻緊迫的，還要訂機票、辦簽證，他也很爽快就答應。」

沈鈺傑不諱言，這是他第一次找洋將談得如此倉促，進入洽談大概只有1天，Caleb Baragar就決定要來台，樂天的人選有其實好幾位，只是美國籍在入境台灣時會相對簡單一點，鑒於時間非常緊迫，所有流程都加速啟動。

沈鈺傑認為，在「831大限」壓線階段才找到新洋投，多少會有一些風險存在，但Caleb Baragar一週前還在實戰，抵台後就看時差調整得如何，至於幾乎達成共識的勇士3A史蒂芬斯決定加盟統一獅，因為是球員的選擇，球隊只能尊重。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中