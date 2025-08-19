中職》樂天桃猿三天內簽下新洋投 沈鈺傑：只是時機點剛好

樂天桃猿副領隊沈鈺傑。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天宣布，簽下31歲美國籍左投Caleb Baragar，明天晚上就會抵台，副領隊沈鈺傑表示，從接觸到簽約僅花3天，只是時機點剛好，感謝團隊的共同努力。

沈鈺傑指出，Caleb Baragar是三振型左投，一直在球隊的觀察名單裡，8月13日還在墨西哥聯盟打季後賽，因為所屬球隊在上週六輸掉，確定被淘汰無法晉級第二輪，前天（週日）他馬上與對方搭上線，雙方很快在昨天（週一）完成簽約。

沈鈺傑表示，還有中職球隊也想簽Caleb Baragar，當時他要打季後賽，不但個人表達婉拒，母隊也不願意放人，最後被樂天簽下只是時機點剛好，雙方也正常洽談，「我們有跟他說，時間蠻緊迫的，還要訂機票、辦簽證，他也很爽快就答應。」

沈鈺傑不諱言，這是他第一次找洋將談得如此倉促，進入洽談大概只有1天，Caleb Baragar就決定要來台，樂天的人選有其實好幾位，只是美國籍在入境台灣時會相對簡單一點，鑒於時間非常緊迫，所有流程都加速啟動。

沈鈺傑認為，在「831大限」壓線階段才找到新洋投，多少會有一些風險存在，但Caleb Baragar一週前還在實戰，抵台後就看時差調整得如何，至於幾乎達成共識的勇士3A史蒂芬斯決定加盟統一獅，因為是球員的選擇，球隊只能尊重。

