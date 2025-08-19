WTT大滿貫》直落三扳倒中國名將梁靖崑 比利時黑馬拉森福斯爆出驚天大冷門

比利時小將拉森福斯在男單次輪直落三擊退梁靖崑，爆出最大冷門。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名103的比利時一哥拉森福斯今晚在2025年WTT歐洲大滿貫賽男單次輪，以直落三扳倒世界排名第5的中國名將梁靖崑，率先挺進16強，也爆出開賽以來最大冷門。

22歲的拉森福斯從資格賽出發，他首場就以3:1力退葡萄牙名將阿波羅尼亞，次輪再以3:2擊敗世界排名66的西班牙好手羅伯斯，最後以3:1解決瑞典選手柏格隆德，搶下正賽門票。

拉森福斯延續資格賽的火燙球感，正賽首輪面對世界排名51的英國名將皮契福德，以直落三過關，32強對決大會第4種子梁靖崑也毫無懼色，首局在6:5領先時連拿5分一波帶走，次局更克服開局3:8落後，先追成8平，在8:10絕境下更連得4分，12:10後來居上，也重創對手士氣，隨後乘勝追擊11:6再下一城，締造生涯最重大的勝利，16強將遭遇美國一哥卡納克和法國名將高齊的勝方。

中國軍團這一站大滿貫賽災情嚴重，向鵬和林高遠在首輪分別敗給德國老將奧恰洛夫、高齊，梁靖崑落馬後，中國男隊僅剩世界球王林詩棟，和陳垣宇、溫瑞博兩名新秀。

