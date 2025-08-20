晴時多雲

MiLB》台灣怪力男李灝宇有望9月升大聯盟？美媒分析老虎3A內野現況

2025/08/20 06:55

李灝宇。（資料照）李灝宇。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎體系的22歲台灣怪力男李灝宇持續在3A奮鬥，與榮格（Jace Jung）與安德森（Max Anderson）兩位也同時能鎮守二、三壘的農場潛力新秀競爭，對此美媒也撰文分析老虎3A的內野現況，點出李灝宇升上大聯盟的可能性。

《底特律新聞報》報導，上述3人當中如果有人能在美國時間9月1日，26人名單開放至28人後獲得登上大聯盟的機會，對戰組合將是重要因素，特別是老虎面對大量左投時，右打的李灝宇有機會成為選項。儘管他本季在3A出賽99場，打擊三圍232/.339/.402、攻擊指數0.741、敲出12轟的成績有些中規中矩。至於同樣是右打的安德森，上週才剛被升上3A，但馬上就有亮眼表現，而左打的榮格本季成績與李灝宇相近，本季調整揮棒機制的他近況有所提升。

防守方面更是關鍵，報導指出，上述3人都從原本熟悉的二壘被轉往三壘，表現也相當接近，基本上能處理打到自己面前的球，但守備範圍並非他們的優勢，且在反手接球上會比正手接球還要好。而最終仍取決於老虎高層如何看待3人打擊與守備的綜合表現，不僅攸關9月可能升上大聯盟，更涉及老虎未來布局。

報導特別提到，李灝宇的打擊型態與安德森類似，都擅長擊出擊球初速超過100英哩的強勁球。雖然李灝宇近1個月打擊率僅0.190，但老虎3A總教練阿瓦瑞茲（Gabe Alvarez）認為，這主要是運氣問題，這也能從李灝宇的BABIP（球打進場內形成安打機率）0.280看出些端倪。「他還是把球打得很紮實，只是最近比較少能落地形成安打，他沒有做任何改變，這就只是球季中的一部分，他很快就會轉運。」

報導最後表示，或許最重要的並非上述3人是否有機會被叫上大聯盟，而是今年球季後，3人如何融入包含前大物基斯（Colt Keith）的內野配置；甚至誰可能會在休季遭到交易？而這些問題，老虎球團從上到下都在審慎思考，特別是針對李灝宇、榮格與安德森這3人的未來定位。

