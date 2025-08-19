U15亞洲盃》台灣隊18:0勝泰國 分組第二挺進複賽

台灣隊18:0勝泰國，分組第二挺進複賽。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕U15亞洲盃台灣隊今預賽最後一場，以18:0擊敗泰國隊，預賽分組第二之姿晉級超級循環賽，複賽將先後面對菲律賓隊和日本隊。

台灣隊先發投手莊子濬首局仍在找尋控球手感，先是保送泰國隊首棒打者路易（Donovan Polanich Louie），1出局後還不慎砸到第3棒坦威塞（Phirawit Thanwiset），靠著球威連飆2次三振，完成該半局。

1局下，泰國隊發生失誤後，曾乙喆敲安讓台灣隊先馳得點。江金澄高飛犧牲打、官上竣安打，台灣隊攻勢連連，泰國隊換投，該半局則在原先發投手、移防游擊手位置的路易美技守備接殺平飛球之下結束。

2局下，溫以恩在得點圈有人敲安，江金澄接著也敲安，再加上泰國隊失誤，台灣隊再添3分。

莊子濬2局連投3次三振。3局上，台灣隊取消指定打擊、曾乙喆接替登板，被路易擊出泰國隊團隊首安。

台灣隊3局下開始換人，首戰先發、後兩場沒先發的葉幸福擊出安打，陳泊佑、溫以恩、江金澄敲安，台灣隊又得分，其中陳泊佑和江金澄都擊出三壘打。泰國隊外野出現失誤，台灣隊持續得分，已達可4局提前結束的15分。

首戰失常的林亞倫，教練團今安排登板調整，他在4局上登板，投出三上三下。

台灣隊先發投手莊子濬。

林亞倫最快球速來到146KM。（記者李惠洲攝）

江金澄。（記者李惠洲攝）

泰國隊先發投手路易。（記者李惠洲攝）

