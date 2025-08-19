晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U15亞洲盃》台灣隊18:0勝泰國 分組第二挺進複賽

2025/08/19 20:01

台灣隊18:0勝泰國，分組第二挺進複賽。（記者李惠洲攝）台灣隊18:0勝泰國，分組第二挺進複賽。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕U15亞洲盃台灣隊今預賽最後一場，以18:0擊敗泰國隊，預賽分組第二之姿晉級超級循環賽，複賽將先後面對菲律賓隊和日本隊。

台灣隊先發投手莊子濬首局仍在找尋控球手感，先是保送泰國隊首棒打者路易（Donovan Polanich Louie），1出局後還不慎砸到第3棒坦威塞（Phirawit Thanwiset），靠著球威連飆2次三振，完成該半局。

1局下，泰國隊發生失誤後，曾乙喆敲安讓台灣隊先馳得點。江金澄高飛犧牲打、官上竣安打，台灣隊攻勢連連，泰國隊換投，該半局則在原先發投手、移防游擊手位置的路易美技守備接殺平飛球之下結束。

2局下，溫以恩在得點圈有人敲安，江金澄接著也敲安，再加上泰國隊失誤，台灣隊再添3分。

莊子濬2局連投3次三振。3局上，台灣隊取消指定打擊、曾乙喆接替登板，被路易擊出泰國隊團隊首安。

台灣隊3局下開始換人，首戰先發、後兩場沒先發的葉幸福擊出安打，陳泊佑、溫以恩、江金澄敲安，台灣隊又得分，其中陳泊佑和江金澄都擊出三壘打。泰國隊外野出現失誤，台灣隊持續得分，已達可4局提前結束的15分。

首戰失常的林亞倫，教練團今安排登板調整，他在4局上登板，投出三上三下。

台灣隊18:0勝泰國，分組第二挺進複賽。（記者李惠洲攝）台灣隊18:0勝泰國，分組第二挺進複賽。（記者李惠洲攝）

台灣隊先發投手莊子濬。台灣隊先發投手莊子濬。

林亞倫最快球速來到146KM。（記者李惠洲攝）林亞倫最快球速來到146KM。（記者李惠洲攝）

林亞倫最快球速來到146KM。（記者李惠洲攝）林亞倫最快球速來到146KM。（記者李惠洲攝）

林亞倫最快球速來到146KM。（記者李惠洲攝）林亞倫最快球速來到146KM。（記者李惠洲攝）

江金澄。（記者李惠洲攝）江金澄。（記者李惠洲攝）

台灣隊18:0勝泰國，分組第二挺進複賽。（記者李惠洲攝）台灣隊18:0勝泰國，分組第二挺進複賽。（記者李惠洲攝）

台灣隊18:0勝泰國，分組第二挺進複賽。（記者李惠洲攝）台灣隊18:0勝泰國，分組第二挺進複賽。（記者李惠洲攝）

泰國隊先發投手路易。（記者李惠洲攝）泰國隊先發投手路易。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中