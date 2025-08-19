晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》鈴木駿輔明天在二軍出賽 下週再上一軍

2025/08/19 20:34

鈴木駿輔。（資料照，記者陳志曲攝）鈴木駿輔。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕富邦悍將已經確定「831大限」留用的4名洋將，尚未在一軍登錄的鈴木駿輔明天將在二軍出賽，投手教練許銘傑表示，一軍現有3名洋投的表現還算OK，因應九月有3次至少四連5戰，屆時先發輪值再使用「洋投風火輪」。

許銘傑指出，去年在樂天桃猿帶過鈴木，今年鈴木在二軍出賽沒失過分，進步幅度讓他有點驚訝，曾經去業餘成棒可能也有影響，不但一直在比賽，也比較熟悉台灣打者，「但是在二軍丟得好，不代表在一軍也丟得好，二軍的東西很難說的準。」

許銘傑認為，鈴木今年最大的進步，在於投球愈來愈乾脆、大膽，不像以前有點拖，控球也比去年好很多，球種也增加1到2個，「我有教他丟1顆球，是我以前當選手的時候在丟的，至於是什麼球，現在不能講啦，等他開箱以後再說。」

許銘傑表示，魔力藍、布坎南最近的表現都不錯，力亞士起伏較大但不至於差太多，因為洋將升降需要15天，目前一軍沒有異動洋投的必要，明天安排鈴木再去二軍先發，球數與局數都沒有限制，根據臨場狀況去調整，下週再讓鈴木上一軍。

富邦在9月後三週各有1次五連戰、六連戰、四連戰，9月10日起更面臨12天11戰的嚴苛賽程，許銘傑表示，屆時會很需要先發投手，應該會使用「洋投風火輪」，球隊會把洋將升降的時間算好。

