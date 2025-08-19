中職》吳念庭一棒為台鋼勝利定調 味全龍吞下隊史台東首敗

吳念庭。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在味全龍隊史首次前進台東球場之戰，「台鋼砲瓦」吳念庭1局下就給對手下馬威，轟出兩分砲吹響勝利號角，終場台鋼雄鷹以5：2贏球，也讓龍隊吞下隊史在台東首敗。

台鋼去年的第1個一軍球季就在台東球場留下2勝3敗，今年在台東也安排4場主場賽事，8月5、6日和富邦悍將二連戰取得1勝1敗，今、明再和龍隊交手。中職首次在台東球場安排賽事是2006年，當時味全龍已解散，而龍隊在2019年重組回歸後，直到今天才首次在台東比賽，總教練葉君璋更自曝上次在台東比賽已是高中時期，而今天龍隊先發打序中，僅5棒陳子豪曾在兄弟時期於台東球場出賽過，其他打者都是初體驗。

只是台鋼先發3棒吳念庭在1局下就展現新手爸的火燙手感，對龍隊先發投手龍聖轟出兩分砲，是他本季首轟，也在上週二達成生涯百安又當爸之後，繼續為球隊貢獻砲瓦。台鋼在3局下又靠著對手兩次守備失誤攻出3分大局，3局結束就取得5：0優勢。

龍隊在5局上利用台鋼先發投手艾速特控球不穩出現單局兩次保送，9棒曾聖安敲出適時安打助隊破蛋，6局上再搶回1分。艾速特用86球投完6局失2分，雖送出3次保送，但仍是優質先發，拿下本季第6勝，而身為台東子弟的終結者林詩翔，則在9局上登板守住勝利，並拿下本季第21次救援成功。

艾速特。（台鋼雄鷹提供）

