WTT大滿貫》不敵日本名將戶上隼輔瘋狂搏殺 林昀儒直落三吞敗無緣16強

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT歐洲大滿貫賽男單次輪陷入苦戰，第3局雖然奮力化解2個賽末點，最終仍以0:3不敵世界排名26的日本好手戶上隼輔，吞下生涯對戰首敗，無緣晉級16強。

世界排名11的林昀儒和戶上隼輔曾是日本T聯賽木下東京隊的隊友，經常一起練球，球路相當熟悉，兩人之前在國際賽交手2次，包括2023年的澳門冠軍賽、亞洲錦標賽，小林都是最後贏家。

今天再度交手，戶上隼輔顯然有備而來，針對林昀儒的招牌反手擰也做足功課，在進攻方面幾乎板板搏殺，連兩局都以4:0強勢開局，也讓小林打得非常被動，一路挨打，很罕見的以6:11、5:11連丟2局。

林昀儒直到第3局打到3:2才首度取領先，但狀態極佳的戶上在4:6落後下連拿3分，以7:6反超，也逼得小林叫出暫停。戶上在9:8領先時也謹慎地喊出暫停，重回比賽後，戶上一記驚險的正手拉球，雖然滑倒在地仍以10:8逼出賽末點。林昀儒雖然把握自己兩顆發球追成10平，但隨後戶上反手發球搶攻得手，緊接著小林在相持球大戰中正手拉球掛網，10:12吞下對戰首敗。

