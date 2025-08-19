晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》不敵日本名將戶上隼輔瘋狂搏殺 林昀儒直落三吞敗無緣16強

2025/08/19 21:05

林昀儒直落三不敵戶上隼輔，無緣晉級16強。（取自WTT官網）林昀儒直落三不敵戶上隼輔，無緣晉級16強。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT歐洲大滿貫賽男單次輪陷入苦戰，第3局雖然奮力化解2個賽末點，最終仍以0:3不敵世界排名26的日本好手戶上隼輔，吞下生涯對戰首敗，無緣晉級16強。

世界排名11的林昀儒和戶上隼輔曾是日本T聯賽木下東京隊的隊友，經常一起練球，球路相當熟悉，兩人之前在國際賽交手2次，包括2023年的澳門冠軍賽、亞洲錦標賽，小林都是最後贏家。

今天再度交手，戶上隼輔顯然有備而來，針對林昀儒的招牌反手擰也做足功課，在進攻方面幾乎板板搏殺，連兩局都以4:0強勢開局，也讓小林打得非常被動，一路挨打，很罕見的以6:11、5:11連丟2局。

林昀儒直到第3局打到3:2才首度取領先，但狀態極佳的戶上在4:6落後下連拿3分，以7:6反超，也逼得小林叫出暫停。戶上在9:8領先時也謹慎地喊出暫停，重回比賽後，戶上一記驚險的正手拉球，雖然滑倒在地仍以10:8逼出賽末點。林昀儒雖然把握自己兩顆發球追成10平，但隨後戶上反手發球搶攻得手，緊接著小林在相持球大戰中正手拉球掛網，10:12吞下對戰首敗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中