體育 籃球 PLG

PLG》新球隊有譜？準備落腳新竹 已訂新竹市立體育館檔期

2025/08/19 21:45

PLG副會長陳建州。（資料照，記者陳逸寬攝）PLG副會長陳建州。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG新球隊有譜？據新竹籃壇人士指出，PLG副會長陳建州近日和洋基工程老闆到新竹市拜會，確定租用新竹市立體育館12月24、25日場地，不過明年新竹市體育館原訂整修，新球隊能否順利成立並落腳新竹，還有待商討。

PLG上季有富邦勇士、桃園領航猿、台鋼獵鷹及高雄鋼鐵人等4隊，只是季後鋼鐵人就傳出解散，但他們尚未正式宣告。有鋼鐵人球員私下透露，球員都早已經被退宿，比較尷尬是未拿到離隊證明書，一切只能靜候。

鋼鐵人幾乎名存實亡，PLG在7月一度和TPBL合作但最終破局，目前新球季就剩勇士、領航猿、獵鷹。不過，近日傳出洋基工程有意組新球隊，成為PLG第4隊，且已經開始招兵買馬。

這支新球隊有望落腳新竹市立體育館，新竹籃壇人士向本報透露，陳建州近日和洋基工程老闆有跟新竹市政府拜會，並敲定租用12月24、25日的場地。不過，新竹市體育館原訂明年進行整修，如今PLG若有新球隊要長期租用，雙方該如何合作還有待討論。該名籃壇人士指出，目前就看PLG及新球隊何時能送上MOU（合作備忘錄），才能決定是否能長期租用。

