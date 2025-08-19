晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》「山哥我愛你」 吳念庭感謝很多隊友「叔叔」包紅包

2025/08/19 21:51

吳念庭。（取自台鋼臉書）吳念庭。（取自台鋼臉書）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者倪婉君／綜合報導〕「台鋼砲瓦」吳念庭今天在台東球場轟出本季首轟，不但助台鋼雄鷹以5：2擊敗味全龍，也拿下本季第4座單場MVP，賽後他向剛出生一週的兒子喊話：「山哥，我愛你」，也謝謝很多隊友「叔叔」包紅包給兒子。

吳念庭前年季後向日職西武獅自請離隊，去年季中參加中職選秀獲台鋼第1指名，並獲得「台鋼砲瓦」的響亮稱號，今年剛開季時雖因傷影響表現，但6月初回歸後在魚雷棒加持下，狀況愈發火燙，也貢獻穩定火力，今天1局下就從龍隊先發投手龍聖手中敲出兩分砲，一棒為勝利定調。

上週二達成中職生涯百安，吳念庭加碼透露那天也是他的兒子出生，不少隊友都獻上祝賀，也都為他兒子的小名獻策，最後由曾子祐所想的「山哥」中選。今天拿下MVP後，吳念庭也分享當爸後的喜悅，「回到家看到山哥的照片，就覺得很療癒，也想要幫他賺更多尿布、奶粉錢，他讓我更有力量。」

儘管之前全壘打掛蛋，吳念庭一直相信本季首轟會出現，結果是他在滿喜歡的台東球場炸裂，也感謝現場拿自己應援毛巾的球迷，希望明天球迷再到球場加油。台東球場今天湧入5629名球迷觀戰。

