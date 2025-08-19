晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》洋基2.18億美元王牌佛里德8月防禦率9.00！球探一針見血曝關鍵

2025/08/19 22:47

佛里德。（資料照）佛里德。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在上個系列賽橫掃紅雀，然而令人擔憂的是，本季以8年2.18億美元加盟的王牌左投佛里德（Max Fried），上一戰先發5局狂失7分被打爆，對此匿名球探也推測佛里德近況不佳的可能原因。

佛里德在明星賽前陷入低潮，至今仍尚未找回王牌身手，儘管目前帳面成績仍有13勝5敗、防禦率3.26，但他自7月以來8場先發只拿下3勝3敗，防禦率高達6.80，每局被上壘率1.59；如果單看8月更慘，佛里德3場先發15局狂失15分，防禦率高達9.00。

佛里德在美國時間7月12日對小熊之戰，因左手食指起水泡提前退場，但他與洋基球團多次強調，這件事並未造成後續更多影響，佛里德也否認自己的投球機制有問題。多名球探受訪也表示，看不出佛里德有帶傷投球的跡象，動作上也沒有明顯偏差。

那麼問題究竟出在何處？其中兩位球探推測，可能純粹與「疲勞」有關。一名身為前大聯盟球員的美聯球探表示：「他在7月之前就已經丟了108局，我心裡就冒出『哇』的反應。這對他來說算多了，他一直是很優秀的投手，但不是耐投型的。」

佛里德生涯單季最多局數為185.1局，去年投174.1局，本季目前已經投149局。另一位國聯球探補充：「疲勞與進壘點失準往往是環環相扣的，前幾個月，他的失投大多還是在好球帶下方，受到的傷害有限；但最近他的失投都偏甜了。」

對此說法，佛里德強調就算今年工作量大，身體的感覺依舊不錯，總教練布恩（Aaron Boone）也表示，佛里德的身體狀況良好；然而佛里德繳出的成績卻大相逕庭，隨著季後賽即將逼近，洋基與佛理德都必須盡快找到解答。

