體育 棒球 MLB

鄧愷威先發戰教士挑戰本季第2勝 今日賽事預告與轉播

2025/08/20 06:54

鄧愷威。（資料照，路透）鄧愷威。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今天有4場大聯盟轉播，分別是太空人交手老虎、道奇續戰洛磯、巨人對決教士以及洋基面對光芒。

巨人將派出台灣好手鄧愷威出馬，這是鄧愷威本季第4場出賽、生涯第3場先發，他最近一次登板是美國時間8月13日，恰好就是面對教士，主投1.2局就被KO，被敲4安、出現4保送，失7分（6責失）吞敗，今天迎來復仇之戰，大家一起幫他加油打氣。

中華職棒三地開打，富邦力亞士對決樂天陳克羿，兄弟李博登碰頭獅隊周彥農，味全艾璞樂要對壘台鋼江承諺，請喜愛中職的觀眾不要錯過。

MLB

06：35 太空人VS老虎 愛爾達體育2台
08：30 道奇VS洛磯 緯來體育、愛爾達體育1台
09：30 巨人VS教士 愛爾達體育2台
11：30 洋基VS光芒 愛爾達體育1台D-Live

中職

18：35 富邦VS樂天 DAZN2
18：35 兄弟VS統一 DAZN1、愛爾達體育2台
18：35 味全VS台鋼 博斯體育1台、MOMOTV、愛爾達體育1台

日職

17：00 歐力士VS火腿 DAZN3

AUBL亞洲大學生籃球聯賽

11:30 日本體育大學VS台灣政治大學 緯來體育

WTT大滿貫賽 瑞典站

18:00 女雙16強/單打32強/混雙八強 愛爾達體育3台

