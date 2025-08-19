中職》富邦悍將擊出14安 卻以1：2敗給樂天桃猿

富邦悍將擊出14支安打，仍以1比2惜敗樂天桃猿。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天擊出7支安打，只及富邦悍將的一半，得分卻只是對手的兩倍，靠林泓育於第1、3局兩度建功各打回1分，以2：1險勝富邦，富邦擊出14支安打只拿1分追平中職紀錄，在史上僅是第3次。

樂天前5局只擊出5安，第1、3局各出現2支，1局下由林立、成晉連續安打開局，林泓育於滿壘時擊出高飛犧牲打，助樂天先馳得點，3局下林智平、林泓育連續安打，樂天再添1分擴大領先。

總教練古久保健二指出，魔神樂帳面上雖被擊出9安，很紮實的安打卻沒有很多，即便狀況不好仍能把失分壓到最低，捕手張閔勛從第6局起也帶領投手守成，全隊合力把危機降低到最小是獲勝關鍵。

魔神樂用93球投6局，雖被擊出9支安打卻只失1分，繼台鋼雄鷹後勁成為本季第二位10勝投手，來台兩季都拿到10勝，去年13勝僅次於勝騎士14勝。

富邦雖有7個半局至少兩人上壘，只在4局上靠董子恩安打拿到1分，得點圈12打數僅擠出2安，5局上攻佔滿壘與9局上攻佔二、三壘都空手而回，中職史上僅2013年8月1日Lamigo桃猿、2019年8月16日中信兄弟，擊出14安卻只得1分，富邦追平紀錄寫下第3次。

