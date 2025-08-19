中職》林泓育近5戰3次獲選單場MVP 自認得獎者應該另有其人

林泓育。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天擊出7支安打，只及富邦悍將14支的一半，卻靠林泓育於第1、3局兩度建功各打回1分，以2：1險勝富邦，樂天最近5戰4勝，其中3場由林泓育獲選單場MVP，他卻覺得，今天的MVP應該是先發投手魔神樂。

樂天1局下由林立、成晉連續安打開局，林泓育於滿壘時擊出高飛犧牲打，助樂天先馳得點，3局下林智平、林泓育連續安打，樂天再添1分擴大領先，林泓育單場2打數2安打1保送，樂天得的2分都由他打下。

林泓育指出，投手一定會有狀況，魔神樂力投6局只失1分，以結果來說，比他更值得拿MVP，這場兩隊都有不少機會得分，都有跑壘、短打、進壘沒掌握好的狀況，誰在競技中的失誤機率提高，贏的機率就下降。

富邦全場有7個半局至少兩人上壘，林泓育認為，因為是低比分的比賽，愈到後段壓力愈大，陳冠宇把二壘跑者陳真牽制出局，化解8局上的失分危機，是很關鍵的守備，「如果要再動用救援投手，疲勞程度會增加，對球隊傷害更大。」

總教練古久保健二表示，最近幾場贏球的賽後，都不斷提到林泓育，證明他真的是球隊不可或缺的選手，「好的選手樣本，隊上其實很多，年輕選手要多觀察學長怎麼在場上表現。」

