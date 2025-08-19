晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林泓育近5戰3次獲選單場MVP 自認得獎者應該另有其人

2025/08/19 23:00

林泓育。（記者陳逸寬攝）林泓育。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天擊出7支安打，只及富邦悍將14支的一半，卻靠林泓育於第1、3局兩度建功各打回1分，以2：1險勝富邦，樂天最近5戰4勝，其中3場由林泓育獲選單場MVP，他卻覺得，今天的MVP應該是先發投手魔神樂。

樂天1局下由林立、成晉連續安打開局，林泓育於滿壘時擊出高飛犧牲打，助樂天先馳得點，3局下林智平、林泓育連續安打，樂天再添1分擴大領先，林泓育單場2打數2安打1保送，樂天得的2分都由他打下。

林泓育指出，投手一定會有狀況，魔神樂力投6局只失1分，以結果來說，比他更值得拿MVP，這場兩隊都有不少機會得分，都有跑壘、短打、進壘沒掌握好的狀況，誰在競技中的失誤機率提高，贏的機率就下降。

富邦全場有7個半局至少兩人上壘，林泓育認為，因為是低比分的比賽，愈到後段壓力愈大，陳冠宇把二壘跑者陳真牽制出局，化解8局上的失分危機，是很關鍵的守備，「如果要再動用救援投手，疲勞程度會增加，對球隊傷害更大。」 

總教練古久保健二表示，最近幾場贏球的賽後，都不斷提到林泓育，證明他真的是球隊不可或缺的選手，「好的選手樣本，隊上其實很多，年輕選手要多觀察學長怎麼在場上表現。」

林泓育。（記者陳逸寬攝）林泓育。（記者陳逸寬攝）

魔神樂。（記者陳逸寬攝）魔神樂。（記者陳逸寬攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中