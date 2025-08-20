晴時多雲

WTT大滿貫》決勝局逃過賽末點險勝瑞典組合 林昀儒/鄭怡靜8強對決中國「棟曼組合」

2025/08/20 06:56

林昀儒（左）、鄭怡靜力退瑞典組合，闖進混雙8強。（取自WTT官網）林昀儒（左）、鄭怡靜力退瑞典組合，闖進混雙8強。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名14的林昀儒/鄭怡靜今天凌晨在2025年WTT歐洲大滿貫賽混雙16強，決勝局驚險化解1個賽末點後，以3:2擊退世界排名第9的瑞典組合卡爾森/卡爾柏格，8強將遭遇世界排名第1的中國「棟曼組合」林詩棟/蒯曼。林詩棟/蒯曼在16強同樣歷經5局大戰才艱苦擊退德國組合法蘭吉斯卡/考芙蔓。

林昀儒/鄭怡靜今年再度合拍以來就兩度遭遇卡爾森/卡爾柏格，在杜哈世錦賽32強賽，林鄭配以3:1逆轉勝。上個月美國大滿貫賽，雙方人馬在16強再度狹路相逢，但瑞典組合卻因傷退賽，讓林鄭配兵不血刃晉級8強。

今天再度過招，林鄭配首局在0:2落後下打出一波9:0的強攻，很快的以11:4先馳得點；次局，台灣組合在6:4領先下遭遇亂流，連丟5分，7:11讓出。

關鍵第3局，林鄭配開局取得7:2大幅領先，但在10:6聽牌時連續被對手化解3個局點，教練王翊澤趕緊喊出暫停，重回比賽後，林昀儒側身正手斜線搶攻得手，有驚無險以11:9拿下。

第4局高潮迭起，林鄭配克服開局2:5落後，連續正手搶攻得分，連拿5分以7:5反超，但瑞典組合在逆境下，多次靠著卡爾森正手反拉一口氣連得6分，11:7再度扳平戰局。

決勝局，林鄭配在5:3、9:7領先下，被對手連續高難度的正手反拉得手，反倒陷入9:10的絕境，但兩人沉穩出擊，先利用卡爾柏格回擺出界救下賽末點，緊接著卡爾森回擺短球掛網，決勝時刻，林昀儒反手擰拉打穿對手防線，12:10驚險獲勝。

