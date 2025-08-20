晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》不滿又被砸！羅布雷斯拿球棒丟向投手 遭大聯盟禁賽10場

2025/08/20 07:46

羅布雷斯。（資料照，法新社）羅布雷斯。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手外野手羅布雷斯（Victor Robles）近期在小聯盟展開復健賽，他在美國時間17日於與運動家3A之戰時，羅布雷斯不滿對方丟近身球，當下直接把球棒丟向投手，立即被驅逐出場。大聯盟官方今天宣布，對羅布雷斯處10場禁賽，以及金額未公開的罰款。羅布雷斯也對此提出上訴。

羅布雷斯本季出賽10場，貢獻3分打點，打擊率2成73，他在今年4月7日時因左肩脫臼缺陣，接著被放入60天傷兵名單。羅布雷斯在8月12日起展開復健賽，他在3A前4場復健賽，就挨了3次觸身球。

當天羅布雷斯在3局上面對運動家3A先發投手埃斯特斯（Joey Estes），對方丟一顆內角近身球，雖然羅布雷斯被打中，但他因揮棒過半被判定好球。羅布雷斯這時把球棒丟向投手、並怒嗆對方，立即被主審和其他人架開。羅布雷斯被趕出場後，他回休息室拿東西丟向球場。

羅布雷斯也在社群媒體Instagram發文致歉，「經歷長時間的復健，加上賽季大部分都缺陣，對身心都是一大挑戰。此外，最近母親的過世對我來說是更為艱難。我一直盡力讓自己撐住，這並不是藉口，但我覺得需要大家了解我的處境。」

羅布雷斯的禁賽直到回到大聯盟賽場後，才會開始執行，這可能也會影響水手隊的選手規劃。

