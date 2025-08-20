晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》打臉洋基主帥說法！ 「法官」賈吉：他2個禮拜沒看我傳球...

2025/08/20 07:34

賈吉。（資料照）賈吉。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）本季曾因手肘屈肌拉傷進入傷病名單，近期總教練布恩（Aaron Boone）在節目上坦言，賈吉的傷勢有可能影響到他剩餘賽季，但賈吉本人對此卻有著相反的說法。

布恩在《WFAN》節目上說道：「我們試著讓他能夠輕鬆地傳球，同時可以保護他自己。我們不認為今年有可能看到他像以往那樣子傳球。但這樣也沒關係。我們要確保他能上場保護自己，繳出該有的表現。」

不過賈吉本人卻對布恩的說法予以反駁：「我不知道為什麼他會這樣說。他過去兩個禮拜都沒有看過我傳球。我很有信心我能夠恢復到過往。」布恩知悉後也解釋：「我認為我當時是想要說，我一開始沒預期他能夠回到過去的樣子。」並表示，他預計不會讓賈吉在對光芒一戰回到外野，但有可能在對紅襪的關鍵4連戰回歸。

賈吉目前的傳球距離已經增加到150英尺，但賈吉對於全力傳球並不會感到擔心，他認為目前的復健就像是腿筋拉傷一樣：「我不笨，所以我會小心注意並確定我不會讓情況變得更糟糕。我們還有8、9、10月的比賽。我得上場打所有的比賽。所以要聰明一點。」

賈吉在回歸後的11場比賽，打擊三圍只有.229/.426/.429，敲出1支二壘安打、2轟、6分打點。

