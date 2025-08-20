MLB》道奇教頭澄清沒有要貝茲改守外野 會給領5億約的康佛托機會

貝茲。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）昨天在防守端出現瑕疵，讓道奇最後以3比4敗給全大聯盟墊底的洛磯。根據《洛杉磯時報》指出，T.赫南德茲賽後與貝茲（Mookie Betts）、道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）、球隊總裁佛里德曼（Andrew Friedman）開會深談。不過，羅伯斯今受訪對此回應，沒有討論要貝茲轉往右外野手的事情。

根據《橙縣紀事報》記者普倫科特（Bill Plunkett）指出，球員們經常會順道去羅伯斯的辦公室，像是今天道奇與洛磯的賽前，道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）也曾進去過。

羅伯斯說明，貝茲經常到他的辦公室，「我們只是聊他的揮棒，希望他能和我確認一下目前的狀態，因為球季中會有一些檢查點，那是其中一次檢查。我希望外界不要過度解讀。」羅伯斯提到，貝茲先前陷入打擊低潮時，會經常主動來談話，儘管貝茲的揮棒有改善，他仍保持這樣的習慣。

被問到貝茲改守右外野，是否會讓球隊攻守兩端更好？羅伯斯說，這是好問題，目前還沒有到那個階段，還會給道奇外野手康佛托（Michael Conforto）機會，因為他鎮守右外野的經驗不多，而且馬恩西（Max Muncy）、艾德曼（Tommy Edman）都受傷缺陣的情況下，還需要調整上場狀況，自己對貝茲鎮守游擊防區感到滿意。

康佛托本季以1700萬美元（約新台幣5億元）加入道奇，本季出賽109場，有9轟、27分打點，打擊率僅1成90。

康佛托。（資料照，路透）

