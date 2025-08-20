晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「詹皇」1.1億球衣竟是贓物！ 熱火神鬼保全坦承犯行

2025/08/20 08:38

詹姆斯在總決賽身穿的球衣被以10萬美元出售後，於蘇富比拍賣會上拍出370萬美元天價。（資料照）詹姆斯在總決賽身穿的球衣被以10萬美元出售後，於蘇富比拍賣會上拍出370萬美元天價。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕邁阿密熱火隊在最近抓到一位偷竊慣犯，他利用過往職權獲得逾百萬美元的不法利潤，其中有一件詹姆斯（LeBron James）球衣被他以約10萬美元低價出售後，在拍賣會上被賣出高達370萬美元天價（約新台幣1.1億）。

根據《ESPN》報導，一位前熱火保全人員培瑞茲（Marcos Thomas Perez）承認，自己透過偷竊與轉售熱火的比賽球衣以及其他具紀念價值的物品，獲得超過百萬美元的利潤。62歲的裴瑞茲在邁阿密警局工作25年後退休，於2022年至2025年在熱火擔任保全。

根據美國佛羅里達南區聯邦檢察官辦公室與FBI邁阿密分部的說法，培瑞茲從一間裝備室偷了超過400件球衣還有其他的物品，透過不同的線上管道出售。培瑞茲之所以能夠偷到這些物品，正是因為他是熱火主場卡西亞中心的保全。同時培瑞茲也是少數能夠進入該間裝備室的人員，當中存放著許多具有紀念意義的物品，那些東西原本被計畫要在球場的博物館展示。

報導指出，在培瑞茲擔任保全的3年間，他一共賣了超過100件贓物，賺到約190萬美元，且經常以低價跨洲轉售的方式變現。值得一提的是，培瑞茲曾把一件詹姆斯在總決賽時穿過的球衣，以約10萬美元的價格出售，該件球衣後續被拿到蘇富比拍賣會上，拍出370萬美元。

相關報導：NBA》詹皇挑戰歷史得分王 這件球衣以破億價格成交

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中