NBA》「詹皇」1.1億球衣竟是贓物！ 熱火神鬼保全坦承犯行

詹姆斯在總決賽身穿的球衣被以10萬美元出售後，於蘇富比拍賣會上拍出370萬美元天價。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕邁阿密熱火隊在最近抓到一位偷竊慣犯，他利用過往職權獲得逾百萬美元的不法利潤，其中有一件詹姆斯（LeBron James）球衣被他以約10萬美元低價出售後，在拍賣會上被賣出高達370萬美元天價（約新台幣1.1億）。

根據《ESPN》報導，一位前熱火保全人員培瑞茲（Marcos Thomas Perez）承認，自己透過偷竊與轉售熱火的比賽球衣以及其他具紀念價值的物品，獲得超過百萬美元的利潤。62歲的裴瑞茲在邁阿密警局工作25年後退休，於2022年至2025年在熱火擔任保全。

根據美國佛羅里達南區聯邦檢察官辦公室與FBI邁阿密分部的說法，培瑞茲從一間裝備室偷了超過400件球衣還有其他的物品，透過不同的線上管道出售。培瑞茲之所以能夠偷到這些物品，正是因為他是熱火主場卡西亞中心的保全。同時培瑞茲也是少數能夠進入該間裝備室的人員，當中存放著許多具有紀念意義的物品，那些東西原本被計畫要在球場的博物館展示。

報導指出，在培瑞茲擔任保全的3年間，他一共賣了超過100件贓物，賺到約190萬美元，且經常以低價跨洲轉售的方式變現。值得一提的是，培瑞茲曾把一件詹姆斯在總決賽時穿過的球衣，以約10萬美元的價格出售，該件球衣後續被拿到蘇富比拍賣會上，拍出370萬美元。

