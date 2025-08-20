MLB「洗襪伯」44轟出爐、瑞爾穆托致勝轟！ 費城人力退水手收3連勝

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人在主場迎戰水手系列賽第2戰，全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）、史多特（Bryson Stott）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）3人開轟，其中瑞爾穆托8局的關鍵超前轟，幫助終場費城人以6：4收下3連勝。

費城人先發左投桑契斯（Cristopher Sánchez）今天上演三振秀，前6.1局狂飆12K失1分，在7局投出1次四壞保送後退場，當時球隊還以4：1領先，但接替登板的柯克林（Orion Kerkering）大放火，連投2次四壞保送，接著再因滾地球把桑契斯的責任分送回，隨後又被亞雷斯（Eugenio Suárez）敲出三壘穿越二壘安打，兩隊戰成4：4平手。

桑契斯本場總計6.1局被打6安失2分都是責失分，送出12K、2BB無關勝敗。

費城人在首局靠史瓦伯第44轟先馳得點，連續15個系列賽開轟，寫下隊史紀錄，3上被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）二壘安打追平，3下哈波（Bryce Harper）高飛犧牲打超前後，瑞爾穆托再敲適時安打超前比數，4下史多特陽春砲超前比數。

Kyle Schwarber regains the NL HR lead with No. 44 pic.twitter.com/nUK8FcVUwC — MLB （@MLB） August 19, 2025

7局費城人被水手追平後，8上羅伯森（David Robertson）1局2K無失分，8下瑞爾穆托一棒掃出左外野大牆助隊取得2分領先，9上費城人派出終結者杜蘭（Jhoan Duran）火球連發，丟出8顆100英哩以上火球，最快102.5英哩，三上三下飆1K關門成功，拿下本季第22次救援成功，羅伯森拿下勝投，回歸後的他4場登板無失分，防禦率仍是0。

史瓦伯敲出賽季第44轟，但後續被大谷翔平追平，兩人暫時並列全壘打王。（美聯社）

瑞爾穆托超前轟助隊擊敗水手。（美聯社）

