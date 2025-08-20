晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB「洗襪伯」44轟出爐、瑞爾穆托致勝轟！ 費城人力退水手收3連勝

2025/08/20 09:41

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人在主場迎戰水手系列賽第2戰，全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）、史多特（Bryson Stott）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）3人開轟，其中瑞爾穆托8局的關鍵超前轟，幫助終場費城人以6：4收下3連勝。

費城人先發左投桑契斯（Cristopher Sánchez）今天上演三振秀，前6.1局狂飆12K失1分，在7局投出1次四壞保送後退場，當時球隊還以4：1領先，但接替登板的柯克林（Orion Kerkering）大放火，連投2次四壞保送，接著再因滾地球把桑契斯的責任分送回，隨後又被亞雷斯（Eugenio Suárez）敲出三壘穿越二壘安打，兩隊戰成4：4平手。

桑契斯本場總計6.1局被打6安失2分都是責失分，送出12K、2BB無關勝敗。

費城人在首局靠史瓦伯第44轟先馳得點，連續15個系列賽開轟，寫下隊史紀錄，3上被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）二壘安打追平，3下哈波（Bryce Harper）高飛犧牲打超前後，瑞爾穆托再敲適時安打超前比數，4下史多特陽春砲超前比數。

7局費城人被水手追平後，8上羅伯森（David Robertson）1局2K無失分，8下瑞爾穆托一棒掃出左外野大牆助隊取得2分領先，9上費城人派出終結者杜蘭（Jhoan Duran）火球連發，丟出8顆100英哩以上火球，最快102.5英哩，三上三下飆1K關門成功，拿下本季第22次救援成功，羅伯森拿下勝投，回歸後的他4場登板無失分，防禦率仍是0。

史瓦伯敲出賽季第44轟，但後續被大谷翔平追平，兩人暫時並列全壘打王。（美聯社）史瓦伯敲出賽季第44轟，但後續被大谷翔平追平，兩人暫時並列全壘打王。（美聯社）

瑞爾穆托超前轟助隊擊敗水手。（美聯社）瑞爾穆托超前轟助隊擊敗水手。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中