美網》喬科維奇罕見混雙登場 小秀舞技逗樂觀眾（影音）

喬科維奇（左）攜手同胞後輩達尼洛維琪。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025年美國網球公開賽混雙登場，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）首度在大滿貫混雙出賽，雖然沒能贏球，但不影響他的好心情，比賽期間還小秀舞技，逗樂紐約觀眾。

本屆美網混雙採全新賽制，籤表從原本32籤縮減到剩下16組，且提前在8月19、20日進行，透過話題球星搭配炒熱話題，不過也有聲音認為新制讓混雙淪為表演賽性質，各界褒貶不一。在規則上，決賽前都採4局勝的短盤制，雙方40：40也不採需要連贏2分的Advantage制，改為1分定勝負的No-Ad（無佔先計分）。

喬科維奇（Novak Djokovic）此次攜手同胞後輩達尼洛維琪（Olga Danilovic）出擊，首輪就以2：4、3：5不敵俄羅斯組合梅德維夫（Daniil Medvedev）／安德烈耶娃（Mirra Andreeva），無緣闖進8強，不過表演賽經驗豐富的喬帥沒忘了娛樂現場觀眾，首盤擊出一記正拍直線致勝球後，還作勢跳起舞來，現場也響起如雷掌聲。

俄羅斯組合晉級後沒能走得更遠，8強也以1：4、1：4輸給頭號種子美國佩古拉（Jessica Pegula）／英國德雷珀（Jack Draper）組合。

梅德維夫（右）／安德烈耶娃。（法新社）

喬科維奇。（美聯社）

