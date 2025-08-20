晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》菅野智之5局好投、本季第11勝卻飛了 金鶯仍險勝紅襪

2025/08/20 10:48

金鶯日籍投手菅野智之。（路透）金鶯日籍投手菅野智之。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯日籍投手菅野智之今天主投5局失1分非自責，原本一度是勝投候選人，但金鶯牛棚放火，被紅襪追平逼出延長賽。金鶯最後在延長賽11局以4比3擊敗紅襪，收下3連勝，而菅野智之無緣本季第11勝。

菅野智之首局被敲2安，讓紅襪2出局攻占一、二壘，菅野三振紅襪日籍好手吉田正尚，化解失分危機。第3局菅野智之先被敲安，金鶯二壘手哈勒戴（Jackson Holliday）接著發生守備失誤，讓紅襪靠滾地球把跑者護送至二、三壘，這時菅野智之發生投手犯規，讓紅襪攻回1分。

菅野智之第4局、第5局讓紅襪打線6上6下，完成投球工作。總計菅野先發5局用85球有54顆好球，被敲5安失1分非自責，賞3次三振。菅野智之本季先發24場，戰績10勝5敗、防禦率3.97。

金鶯打線第5局靠蒙卡索（Ryan Mountcastle）、考瑟（Colton Cowser）適時安攻進3分。9局上打完金鶯還以3比1領先，未料剛轉戰紅襪隊的N.洛爾（Nathaniel Lowe）9局下擊出追平兩分砲，雙方以3比3進入延長賽。金鶯隊11局上靠滾地球護送1分，最終險勝紅襪。

吉田正尚全場4支0，吞3次三振，賽後打擊率為2成35。紅襪吞2連敗，目前以68勝58敗掉至美聯東區第三。

