晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》賈吉40轟！ 洋基再次首局「背靠背靠背」開轟寫史上最狂紀錄

2025/08/20 10:20

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天對決光芒，在首局2、3、4棒「背靠背靠背」開轟，寫下大聯盟史上最狂壯舉。

光芒派出巴茲（Shane Baz）先發，他K掉首棒的葛里遜（Trent Grisham）後，連續被賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）、史坦頓（Giancarlo Stanton）開轟。

賈吉敲出賽季第40轟，他加入貝比魯斯（Babe Ruth，11度）、蓋瑞格（Lou Gehrig，5度）、曼托（Mickey Mantle，4度），成為洋基隊史第五位能夠單季4次40轟的球員。

同時今天也是洋基本季第3次在首局完成「背靠背靠背」開轟壯舉，今年洋基曾在3月30日締造史上首次的「3球3轟」，相隔1個月後再次締造前3棒「背靠背靠背」，本季第三度在首局「背靠背靠背」開轟，追平1996年的洛磯，成為單季首局史上最多次「背靠背靠背」的球隊。

賈吉敲出40轟，攜手隊友寫下史上第一紀錄。（圖片取自X）賈吉敲出40轟，攜手隊友寫下史上第一紀錄。（圖片取自X）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中