MLB》賈吉40轟！ 洋基再次首局「背靠背靠背」開轟寫史上最狂紀錄

Aaron Judge, Cody Bellinger and Giancarlo Stanton have all homered pic.twitter.com/b7h8tl4CqN — MLB （@MLB） August 20, 2025

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天對決光芒，在首局2、3、4棒「背靠背靠背」開轟，寫下大聯盟史上最狂壯舉。

光芒派出巴茲（Shane Baz）先發，他K掉首棒的葛里遜（Trent Grisham）後，連續被賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）、史坦頓（Giancarlo Stanton）開轟。

賈吉敲出賽季第40轟，他加入貝比魯斯（Babe Ruth，11度）、蓋瑞格（Lou Gehrig，5度）、曼托（Mickey Mantle，4度），成為洋基隊史第五位能夠單季4次40轟的球員。

同時今天也是洋基本季第3次在首局完成「背靠背靠背」開轟壯舉，今年洋基曾在3月30日締造史上首次的「3球3轟」，相隔1個月後再次締造前3棒「背靠背靠背」，本季第三度在首局「背靠背靠背」開轟，追平1996年的洛磯，成為單季首局史上最多次「背靠背靠背」的球隊。

賈吉敲出40轟，攜手隊友寫下史上第一紀錄。（圖片取自X）

