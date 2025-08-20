晴時多雲

國際少年運動會》「新北小紀政」林子婕包辦4金 新北29面獎牌創隊史最佳

2025/08/20 10:30

榮獲4金的明德高中小將林子婕，親手將金牌獻給新北市，與新泰國中游泳選手林芷妍、碧華國中校長謝承殷、教練團隊及多位選手一同分享榮耀。市府並頒發新台幣74萬元獎勵金，肯定選手們的卓越表現與辛勤付出。（新北市體育局提供）榮獲4金的明德高中小將林子婕，親手將金牌獻給新北市，與新泰國中游泳選手林芷妍、碧華國中校長謝承殷、教練團隊及多位選手一同分享榮耀。市府並頒發新台幣74萬元獎勵金，肯定選手們的卓越表現與辛勤付出。（新北市體育局提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕新北市代表隊遠赴愛沙尼亞塔林參加「2025年國際少年運動會」載譽凱旋。今上午於市政會議中，榮獲4金的明德高中小將林子婕，親手將金牌獻給新北市，與新泰國中游泳選手林芷妍、碧華國中校長謝承殷、教練團隊及多位選手一同分享榮耀。市府並頒發新台幣74萬元獎勵金，肯定選手們的卓越表現與辛勤付出。

14歲的「新北小紀政」林子婕，在女子100公尺、80公尺跨欄、女子4×100公尺接力及混合4×100公尺接力勇奪4金，一舉成為本屆最大亮點。她透露，100公尺準決賽前腳踝不適，但在物理治療師協助下調整姿勢，最終仍全力衝刺奪冠，展現堅毅心志。林子婕也許下新目標：「希望在全國運把成績推進至13秒內，繼續挑戰自己！」

田徑種類整體更是捷報頻傳，共摘下6金、2銀、2銅。女子4x100公尺接力與混合4x100公尺接力皆摘金，男子4×100公尺接力僅以0.2秒之差屈居銀牌，顯見新北在接力團隊上的深厚實力。在男子400公尺中，光榮國中陳予澤、及蘆洲國中江文漢更聯手包辦金銀牌，寫下新北短跑霸主地位。

游泳小將們合力斬獲5金、7銀、3銅，繳出亮眼成績。林口國中蘇柏陵在男子200公尺與400公尺自由式摘雙金，另奪2銀，整體表現超越上屆的1金、1銅；新泰國中蔡詠翎今年在200公尺混合式以2分21秒勇奪金牌，成為游泳池中最強黑馬；林芷妍則在仰式項目大放異彩，摘下2金、1銀、1銅，並於市政會議中代表全體選手致贈大會吉祥物給市長，展現謙和氣度與榮耀共享的精神。

柔道競賽共奪1金、1銀、2銅，首次代表新北市出國比賽的正德國中莊晏菱，在女子57公斤級比賽中冷靜應戰，成功逆轉身材高大的立陶宛選手，勇奪金牌。她鼓勵學弟妹：「勇敢站上國際舞臺，就是最好的磨練與學習。」此外，主辦城市塔林為提升趣味性，以抽籤方式進行混合團體比賽，正德國中的張晉維與來自不同國家的選手攜手合作，意外拿下混合團體銀牌，成為賽會中最驚喜的亮點之一。

侯友宜表示，新北市代表隊在與全球70座城市、上千名選手的激烈競爭中，勇奪12金、10銀、7銅，共29面獎牌，突破上屆的25面紀錄，創下歷屆海外參賽新高。這不僅是選手們努力揮灑汗水的成果，更彰顯新北體育長期扎根與團隊合作的力量。除了場上的拚搏，選手們也積極參與文化交流，甚至親自拍攝紀錄影片，展現「勇於挑戰、熱情交流」的青春風采。

