晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平上山開轟不意外？ 竟寫史上最罕見紀錄

2025/08/20 10:57

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊大谷翔平在今天2局敲出賽季第44轟，是發擊球仰角僅19度的超狂平射砲，同時該球也成為《ESPN BET》史上賠率最低的一發全壘打。

由於洛磯主場是著名的打者天堂，大谷翔平在此地的表現也相當優異，本季5場敲3轟，因此大谷翔平今天賽前在《ESPN BET》開轟的賠率為+110，是史上最低的賠率，而他也真的在2局開轟。

大谷翔平在本季道奇前126場敲出44轟，寫下道奇隊史最多紀錄，第二名是2019年貝林傑（Cody Bellinger）的42轟，本季大谷翔平擔任首棒已經敲出40轟，距離2023年阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）的41轟僅有1轟之差。

大谷翔平本場的115.9英哩超狂平射砲，是他生涯第28發擊球初速達115英哩以上的全壘打，是自2015年《Statcast》全面設置以來的第3多，僅次於史坦頓（Giancarlo Stanton）的55發與賈吉（Aaron Judge）的33發。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中