MLB》大谷翔平上山開轟不意外？ 竟寫史上最罕見紀錄

大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊大谷翔平在今天2局敲出賽季第44轟，是發擊球仰角僅19度的超狂平射砲，同時該球也成為《ESPN BET》史上賠率最低的一發全壘打。

由於洛磯主場是著名的打者天堂，大谷翔平在此地的表現也相當優異，本季5場敲3轟，因此大谷翔平今天賽前在《ESPN BET》開轟的賠率為+110，是史上最低的賠率，而他也真的在2局開轟。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平在本季道奇前126場敲出44轟，寫下道奇隊史最多紀錄，第二名是2019年貝林傑（Cody Bellinger）的42轟，本季大谷翔平擔任首棒已經敲出40轟，距離2023年阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）的41轟僅有1轟之差。

大谷翔平本場的115.9英哩超狂平射砲，是他生涯第28發擊球初速達115英哩以上的全壘打，是自2015年《Statcast》全面設置以來的第3多，僅次於史坦頓（Giancarlo Stanton）的55發與賈吉（Aaron Judge）的33發。

Shohei Ohtani crushes his 44th home run pic.twitter.com/COf7roPmyA — MLB （@MLB） August 20, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法