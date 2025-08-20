美網》混雙一輪遊沒差！拉杜卡努／艾卡拉茲場邊超甜互動引熱議

英國拉杜卡努（右）／西班牙艾卡拉茲（左）。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕今年進行變革的2025年美國網球公開賽混雙登場，英國拉杜卡努（Emma Raducanu）／西班牙艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）首度合拍出師不利，首輪以2：4、2：4不敵頭號種子美國佩古拉（Jessica Pegula）／英國德雷珀（Jack Draper），不過最受矚目的話題組合依舊是今日混雙焦點。

本屆美網混雙採全新賽制，籤表從原本32籤縮減到剩下16組，且提前在8月19、20日進行，透過話題球星搭配炒熱話題，同為22歲的艾卡拉茲和拉杜卡努近來互動頻繁，被不少球迷「送作堆」，這次在美網攜手出擊未演先轟動，雖然最後不敵英美組合，但美網官方社群特別剪輯兩人場上與場邊的互動，影片標題是結合兩人名字的「Emmalitos」，吸引不少球迷留言，「他們可能不擅長混雙，但在一起的畫面太美好了」、「Carlos比他跟納達爾打雙打的時候笑得還多」。

至於英國德雷珀／美國佩古拉首輪力退艾卡拉茲／拉杜卡努後，又在8強以4：1、4：1擊敗俄羅斯組合梅德維夫（Daniil Medvedev）／安德烈耶娃（Mirra Andreeva），4強對手將是第3種子波蘭史薇泰克（Iga Swiatek）／挪威魯德（Casper Ruud）。

