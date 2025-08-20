晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》全壘打王大谷翔平敲第44轟！ 道奇18安痛宰洛磯

2025/08/20 11:18

大谷翔平敲出第44轟，單場貢獻2分打點跑回2分。（法新社）大谷翔平敲出第44轟，單場貢獻2分打點跑回2分。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨日意外被洛磯中斷連勝的道奇，今天包含大谷翔平賽季第44轟在內，全場狂敲18安灌進11分，以11：4大勝對手。

道奇打線在首局就發威，佛里曼（Freddie Freeman）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）兩支二壘安打貢獻2分，次局換寇爾（Alex Call）賽季第4轟與大谷翔平敲出賽季第44轟取得4：0領先。3局道奇再灌進3分取得7：0領先。

洛磯在4下與6下反攻，多伊爾（Brenton Doyle）與卡羅斯（Kyle Karros）的2分砲追到4：7落後，道奇7上回敬3分大局，大谷翔平貢獻1分打點，道奇將比數拉開到10：4。9局道奇再進帳1分，終場以11：4大勝洛磯扳回一城。

道奇先發斯漢（Emmet Sheehan）今天6局投球被打6支安打，失掉4分都是責失分，送出7K、2BB，靠著隊友的火力支援收下本季第4勝。大谷翔平今天5打數1安打，貢獻2分打點，選到1次四壞保送，跑回2分，賽後打擊率2成84，攻擊指數1.015。大谷翔平賽季44轟，與今天同樣開轟的費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）並列國聯第一。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中