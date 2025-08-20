MLB》全壘打王大谷翔平敲第44轟！ 道奇18安痛宰洛磯

大谷翔平敲出第44轟，單場貢獻2分打點跑回2分。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨日意外被洛磯中斷連勝的道奇，今天包含大谷翔平賽季第44轟在內，全場狂敲18安灌進11分，以11：4大勝對手。

道奇打線在首局就發威，佛里曼（Freddie Freeman）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）兩支二壘安打貢獻2分，次局換寇爾（Alex Call）賽季第4轟與大谷翔平敲出賽季第44轟取得4：0領先。3局道奇再灌進3分取得7：0領先。

請繼續往下閱讀...

Shohei Ohtani crushes his 44th home run pic.twitter.com/COf7roPmyA — MLB （@MLB） August 20, 2025

洛磯在4下與6下反攻，多伊爾（Brenton Doyle）與卡羅斯（Kyle Karros）的2分砲追到4：7落後，道奇7上回敬3分大局，大谷翔平貢獻1分打點，道奇將比數拉開到10：4。9局道奇再進帳1分，終場以11：4大勝洛磯扳回一城。

道奇先發斯漢（Emmet Sheehan）今天6局投球被打6支安打，失掉4分都是責失分，送出7K、2BB，靠著隊友的火力支援收下本季第4勝。大谷翔平今天5打數1安打，貢獻2分打點，選到1次四壞保送，跑回2分，賽後打擊率2成84，攻擊指數1.015。大谷翔平賽季44轟，與今天同樣開轟的費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）並列國聯第一。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法