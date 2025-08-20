美網》改制挨批！混雙衛冕冠軍闖4強發聲「我們為其他雙打好手而戰」

去年美網混雙冠軍艾拉妮（左）／ 瓦瓦索里（右）。（資料照，美聯社）



林子翔／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025年美國網球公開賽混雙今年迎來變革，透過人氣單打球星組隊炒熱話題，但也限制雙打球員的機會，各界褒貶不一，去年混雙冠軍艾拉妮（Sara Errani）／ 瓦瓦索里（Andrea Vavassori）今晉級後就為其他雙打球員發聲。

本屆美網混雙提前至8月19、20日進行，從32籤減為16籤，8組根據綜合單打排名直接決定參賽，另外8組是發外卡，去年包辦澳洲公開賽、溫布頓錦標賽共兩座混雙冠軍的謝淑薇／波蘭傑林斯基（Jan Zielinski），原本也在報名名單，可惜最終無緣大會頒發的外卡。

請繼續往下閱讀...

曾擔任謝淑薇教練的澳洲前男雙球王保羅（Paul McNamee）在開打前就曾批評新制，認為此舉會降低美網混雙冠軍的價值，「從大滿貫冠軍淪為表演賽冠軍。」

義大利組合艾拉妮／瓦瓦索里身為去年冠軍，此次也是靠外卡才獲得參賽權，兩人展現絕佳默契，首輪以4：2、4：2淘汰哈薩克蕾巴金娜（Elena Rybakina）／美國佛里茲（Taylor Fritz），8強以4：1、5：4（7：4）力退捷克穆霍娃（Karolina Muchova）／俄羅斯盧布列夫（Andrey Rublev），順利搭上4強列車。

艾拉妮／瓦瓦索里4強對手將是美國組合柯林絲（Danielle Collins）／哈里森（Christian Harrison），瓦瓦索里首輪贏球後在場邊受訪為其他雙打好手發聲，「我們也是為了無法在這裡參賽的雙打好手而戰，所以在場上全力以赴。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法