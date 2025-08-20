晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》改制挨批！混雙衛冕冠軍闖4強發聲「我們為其他雙打好手而戰」

2025/08/20 11:12

美網》改制挨批！混雙衛冕冠軍闖4強發聲「我們為其他雙打好手而戰」去年美網混雙冠軍艾拉妮（左）／ 瓦瓦索里（右）。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025年美國網球公開賽混雙今年迎來變革，透過人氣單打球星組隊炒熱話題，但也限制雙打球員的機會，各界褒貶不一，去年混雙冠軍艾拉妮（Sara Errani）／ 瓦瓦索里（Andrea Vavassori）今晉級後就為其他雙打球員發聲。

本屆美網混雙提前至8月19、20日進行，從32籤減為16籤，8組根據綜合單打排名直接決定參賽，另外8組是發外卡，去年包辦澳洲公開賽、溫布頓錦標賽共兩座混雙冠軍的謝淑薇／波蘭傑林斯基（Jan Zielinski），原本也在報名名單，可惜最終無緣大會頒發的外卡。

曾擔任謝淑薇教練的澳洲前男雙球王保羅（Paul McNamee）在開打前就曾批評新制，認為此舉會降低美網混雙冠軍的價值，「從大滿貫冠軍淪為表演賽冠軍。」

義大利組合艾拉妮／瓦瓦索里身為去年冠軍，此次也是靠外卡才獲得參賽權，兩人展現絕佳默契，首輪以4：2、4：2淘汰哈薩克蕾巴金娜（Elena Rybakina）／美國佛里茲（Taylor Fritz），8強以4：1、5：4（7：4）力退捷克穆霍娃（Karolina Muchova）／俄羅斯盧布列夫（Andrey Rublev），順利搭上4強列車。

艾拉妮／瓦瓦索里4強對手將是美國組合柯林絲（Danielle Collins）／哈里森（Christian Harrison），瓦瓦索里首輪贏球後在場邊受訪為其他雙打好手發聲，「我們也是為了無法在這裡參賽的雙打好手而戰，所以在場上全力以赴。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中