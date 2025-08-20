MLB》洋基轟隊史最多9發全壘打！痛宰光芒寫大聯盟歷史首見紀錄

賈吉敲出本季第40轟，洋基全場9轟追平隊史最多紀錄，單季兩度單場9轟創大聯盟歷史。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天面對光芒大開殺戒，不僅首局就「背靠背靠背」開轟，全場狂轟9發全壘打，追平今年3月30日創下的隊史紀錄，成為史上第一支單季兩度單場9轟的球隊，終場以13：3擊敗光芒收下4連勝，續居美聯外卡第一名。

洋基前6局幾乎局局有攻勢，首局賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）、史坦頓（Giancarlo Stanton）「背靠背靠背」砲轟光芒先發投手巴茲（Shane Baz）拿下3分，第二局卡巴列羅（José Caballero）2分砲炸裂、3局奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）陽春砲再轟巴茲。

巴茲3局被敲5轟狂失6分退場，4局洋基繼續全壘打秀，史坦頓單場第二轟是一發3分砲，隨後「米飯哥」萊斯（Ben Rice）也加入開轟派對，賽季第19轟助隊取得10：2領先。5局洋基沒有得分，6上貝林傑再度炸裂，單場雙響砲，賽季第24轟助洋基以12：2拉開到10分差。

8下光芒適時安打追回1分後，9上卡巴列羅單場第二轟，助隊再次拉開到13：3，洋基全場敲出9發全壘打以13：3灌倒光芒。

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）今天先發用102球投6局，被打5支安打，送出5次三振、2次四壞保送，失掉2分，防禦率3.24，收下本季第13勝。

