MLB》鄧愷威控球失準！先發3.1局失3分吞本季第3敗 教士中止4連敗

鄧愷威。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人台灣旅美好手鄧愷威今天迎接本季第3場先發，主投3.1局失掉3分2分自責，共出現3次四死球。巨人最後以1比5敗給聖地牙哥教士。巨人中止2連勝，鄧愷威吞本季第3敗。而教士贏球中止4連敗、暫居國聯西區第二。

鄧愷威首局因自家游擊手考斯（Christian Koss）發生傳球失誤、教士球星阿拉耶茲（Luis Arraez）敲二壘安打，讓教士有著無人出局二、三壘有人的局面。教士強打馬查多（Manny Machado）敲三壘滾地球護送1分。鄧愷威這時連續三振2人結束首局。

鄧愷威第2局讓教士打線3上3下，第3局1出局後，教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）選到保送、並盜上二壘，鄧愷威連續解決2人，化解失分危機。

不過，鄧愷威第4局不穩，先被敲安、丟觸身球，讓教士無人出局攻佔一、二壘。教士打者勞瑞安諾（Ramon Laureano）敲游擊滾地球形成封殺，持續攻佔一、三壘。接著鄧愷威又丟觸身球，讓教士攻佔滿壘。鄧愷威被教士伊格雷西亞斯（Jose Iglesias）敲適時安打攻進1分，也讓鄧愷威被換下場。小塔提斯在滿壘選保送，再讓教士添得1分。教士打線在第5局、第6局各添1分，最終贏得比賽。

總計鄧愷威先發3.1局被敲3安，失掉3分2分自責，賞4次三振，丟1次保送、2次觸身球，賽後防禦率降至8.78，鄧愷威本季戰績為1勝3敗。鄧愷威此戰用80球（有53顆好球）是今年大聯盟4場登板以來的單場新高，有28顆橫掃球，21顆四縫線速球，13顆曲球，變速球和伸卡球各9顆，最快丟到95英哩（約152.8公里）。

教士右投皮維塔（Nick Pivetta）主投6局失1分、賞10次三振，摘本季第13勝。巨人打線全場只有4安，南韓好手李政厚首局首打席開轟，全場2打1打點最佳。

