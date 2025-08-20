晴時多雲

中職》9月底台鋼雄鷹壓軸「攻蛋」 韓團Apink鄭恩地開唱

2025/08/20 12:12

鄭恩地。（台鋼雄鷹提供）鄭恩地。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹9月底壓軸飛向臺北大巨蛋，25、26日與樂天桃猿交手，27、28日則與統一7-ELEVEN獅對戰，連續4天將主場賽事安排於臺北大巨蛋。「心動時刻」主題日連兩年在大巨蛋登場，去年賽後，Wing Stars韓籍成員安芝儇、Mingo帶來K-POP串燒舞蹈，當中包含Apink〈Mr. Chu〉，今年「心動時刻」，台鋼雄鷹就邀來Apink主唱鄭恩地，擔任9月27日（六）賽後表演嘉賓。

9月26、27、28日「心動時刻」主題日，連3天賽後都有精采表演，27日賽後演出嘉賓，台鋼雄鷹邀來韓國女團Apink主唱鄭恩地。鄭恩地有著卓越歌唱實力與極具感染力嗓音，傳遞溫暖能量，深深打動人心，不只歌唱功力，還以扎實演技與細膩豐富情感，在戲劇表現同樣深受喜愛與讚譽，包括經典請回答系列《請回答1997》、《酒鬼都市女人們》、《她的日與夜》，還有今年6月剛播畢的《24小時健身俱樂部》……影視作品。這次，鄭恩地將到台鋼雄鷹大巨蛋主場擔任賽後演唱嘉賓，來自海洋彼端「好聲鷹」，帶來台灣職棒演出初體驗。

「心動時刻」主題日第2天入場贈品，27日送出TAKAO╱TAKAMEI造型手燈（B1內野熱區，2款隨機發送）、TAKAO與TAKAMEI發光手圈（B1內野一般區），要為賽後演唱點亮滿滿氛圍。

