TPBL》跨聯盟！夢想家為簡浩舉辦引退賽 9/20迎戰PLG領航猿

2025/08/20 12:19

簡浩（右）正式接任夢想家總教練，左為夢想家總經理韓駿鎧。（記者盧養宣攝）簡浩（右）正式接任夢想家總教練，左為夢想家總經理韓駿鎧。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家休賽季宣布由「微笑射手」簡浩退役接任總教練，球團將在9月20日於洲際迷你蛋舉辦引退戰，並邀請PLG桃園璞園領航猿擔任客隊。

簡浩2007年踏入職業賽場，生涯待過SBL璞園、台銀、台啤及裕隆，在2021年加盟夢想家，今年確定結束17年球員生涯，正式接任夢想家總教練，希望帶領球隊衝擊隊史首冠。

夢想家今為簡浩舉辦退役暨就任總教練媒體餐敘，席間除安排總教練簽約儀式，也宣布簡浩球員身份的最後一戰，將在9月20日於洲際迷你蛋登場，由於他生涯巔峰時期效力璞園體系，夢想家也特別在簡浩退役一戰邀請桃園璞園領航猿踢館。

談起這場退役戰，簡浩今表示，自己會在該場比賽努力投大號三分彈，「那場比賽我會請鎧哥（總經理韓駿鎧）當教練，每一個戰術都設定給我投Logo Shot。」

簡浩退役暨就任總教練儀式，夢想家董事長田壘（左起）、總經理韓駿鎧、簡浩、領隊陳立宗。（記者盧養宣攝）簡浩退役暨就任總教練儀式，夢想家董事長田壘（左起）、總經理韓駿鎧、簡浩、領隊陳立宗。（記者盧養宣攝）

簡浩退役暨就任總教練儀式，夢想家董事長田壘（左起）、總經理韓駿鎧、簡浩、領隊陳立宗。（記者盧養宣攝）簡浩退役暨就任總教練儀式，夢想家董事長田壘（左起）、總經理韓駿鎧、簡浩、領隊陳立宗。（記者盧養宣攝）

簡浩退役暨就任總教練儀式，左為夢想家總經理韓駿鎧。（記者盧養宣攝）簡浩退役暨就任總教練儀式，左為夢想家總經理韓駿鎧。（記者盧養宣攝）

簡浩。（資料照，夢想家提供）簡浩。（資料照，夢想家提供）

