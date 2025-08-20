TPBL》選到都簽約了！台新戰神簽新秀謝銘駿、魏芃禾

台新戰神今天宣布簽下今年選秀會選進的謝銘駿。（台新戰神提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台新戰神今天宣布簽下今年選秀會選進的謝銘駿與魏芃禾。展望新人賽季，謝銘駿立下「上場防守林書豪、得第一」挑戰目標；魏芃禾喊出「總冠軍、新人王、穩定發揮」，展現企圖心。戰神總經理林祐廷表示：「兩位新秀擁有拚勁與潛力，期待他們能在新賽季轉化為實際表現，為球隊注入新能量。」

謝銘駿為戰神首輪指名新秀，於高中時期曾協助光復高中完成二連霸並拿下 MVP，之後赴美就讀 Southern Coast Academy，更入圍全美麥當勞高中明星賽東區大名單，成為第2位獲此殊榮的台灣球員。謝銘駿表示，希望能向學長雷蒙恩學習更多美式球風，持續精進自己。

魏芃禾在次輪第4順位由戰神選進，他也期待和效力高雄海神的哥哥魏莨哲交鋒，魏芃禾說：「選秀時，哥哥要我好好享受，場上對到的時候，我就不會讓他這麼好享受了！」

謝銘駿延續光復高中15號戰袍，高中便拿下 HBL 新人王的他，希望熟悉的號碼能陪伴自己邁向職業挑戰；魏芃禾選擇5號戰袍，象徵場上5人齊心協力，為團隊而戰。總教練許皓程送上祝福：「希望兩位新秀保持健康，在新賽季打出最好的自己。」兩人也齊聲向戰友喊話：「新賽季請大家多多進場，為戰神加油！」

